今日是大年初二，年節習俗中這一天被稱為「迎婿日」，也就是回娘家的日子，禮俗裡這天出嫁女兒會與夫婿一起回娘家共進團圓飯，向父母表達感謝。回娘家在禮俗上通常要帶禮，且最好要雙數。另外，吃娘家宴通常是由娘家父母或是兄弟款待，且最好是吃午餐、不建議吃晚餐，而吃什麼竟也有講究。《NOWNEWS》為您整理，一文掌握。
🟡初二回娘家應該吃什麼？
初二餐桌上常見魚，代表年年有餘；也會吃雞肉料理，因雞的台語發音與家相同，象徵「起家（組成家庭）」，祝賀家庭和樂；也會吃發糕或發粿，意指發財；另外還有長年菜、湯圓等菜色，每道菜都是蘊含吉祥寓意。
🟡初二吃回娘家宴誰請客付錢？
通常回娘家這天，是由娘家人準備豐盛午餐招待女婿和女兒，但是現今社會為求方便，許多家庭改成到餐廳用餐，那麼誰該出這筆錢？照傳統習俗來說，是由娘家的父母或是兄弟做東買單，以此表示歡迎嫁出去的女兒回來。
但是現代觀念轉變，也有由女兒、女婿買單的狀況，以此展現孝心；甚至也有輪流買單等禮俗，又或者也可由女兒、女婿外帶菜餚回娘家。總之，重點在於團圓的心意，而非規定誰該出錢。
🟡初二回娘家為什麼建議吃午餐而不要晚餐？
按照舊習俗通常都建議吃午餐，原因有二。
首先是這天女兒會帶著女婿回娘家，娘家將女婿、女兒視為貴客，安排豐盛午宴以示重視。另有一說法是「早去早回」的觀念，且舊俗認為若待到看到煮晚飯的炊煙，恐把娘家「吃到底」，因此建議晚餐前女兒、女婿就該離開娘家。
另也有一說，傳統習俗本就大多安排在白天，中午象徵陽氣最盛、氣氛明朗喜慶，也有團圓光明的寓意。
總之，此習俗重點在於團圓與對女兒的疼惜，多撥出時間陪父母吃飯、交流情感比遵守禁忌更重要。
🟡初二回娘家要帶伴手禮？有什麼規則？
命理專家楊登嵙提醒，通常會建議不要空手回娘家、且禮數要「成雙」。回娘家要準備伴手禮與紅包，且傳統多喜歡雙數，象徵成雙成對、圓滿吉祥，包單數會有孤單意味。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
