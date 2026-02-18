我是廣告 請繼續往下閱讀

星巴克：買一送一過年隱藏優惠！福吉茶那堤半價多一杯、雙杯250元

免費領飲料好友分享券！即日起至3月31日（二），LINE官方帳號「首次綁定星禮程會員」享飲料好友分享回饋！

15顆金星禮星星兌換飲料好友分享電子票券！即日起至2月28日23:59，金星級會員至金星禮網頁選擇線上兌換，即可使用15顆金星禮星星兌換「飲料好友分享電子票券」乙張（該回饋兌換期限為自獲券日+14天，並依回饋上顯示的到期日為準，數量有限，兌完為止）。

「第二杯半價」foodpanda外送優惠！即日起至2月23日（一）過年期間爽喝foodpanda星福臨門「第二杯半價」優惠！活動期間點購兩杯大杯(含)以上焦糖奶香星享那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤，享第二杯半價。

飲料「現省25元」加價購優惠！即日起至3月31日（二），過年期間也有「現省25元」加購優惠！活動期間foodpanda凡點購任一糕點，享加購大杯「特選美式咖啡」優惠價100元（原價125元）／大杯「特選那堤」優惠價125元（原價150元），限指定飲品加購乙杯。

雙杯250元外送優惠！即日起至2月24日（二），過年期間foodomo星耀新年「雙杯組250元」起優惠！活動期間全日於外送平台foodomo，點購兩杯大杯飲品，雙杯享優惠價250元起。指定飲品：醇濃抹茶那堤、特選馥郁那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤、粉紅草莓風味星冰樂（須補5元差額）。

星巴克買一送一！「新春接喜卡」過年優惠加碼

▲星巴克2026春節禮盒超過20款。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克禮盒單件7折、春節禮盒兩件88折！伴手禮優惠一覽

2026星巴克春節禮盒「兩件88折」優惠！即日起至2月22日（日），星巴克春節禮盒「兩件88折」優惠活動，任選2件（含以上）88折優惠

星巴克禮盒單件7折！即日起至3月10日（二），指定星巴克禮盒「單件7折」優惠活動！活動期間購買指定禮盒組合，享單件7折優惠。