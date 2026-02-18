2026農曆春節，過年走春喝「星巴克買一送一」隱藏優惠最划算！懶得出門點福吉茶那堤「半價多一杯」foodpanda外送優惠；初二回娘家拜訪親戚忘記準備伴手禮，星巴克也有單件7折、春節禮盒兩件88折，《NOWNEWS今日新聞》整理星巴克過年優惠馬上看。85度C表示，今週三黑糖珍珠日爽喝「第二杯半價」。
星巴克：買一送一過年隱藏優惠！福吉茶那堤半價多一杯、雙杯250元
過年期間想喝「星巴克買一送一」兩大隱藏優惠買法整理，還有外送「第二杯半價」免出門！
◾️免費領飲料好友分享券！即日起至3月31日（二），LINE官方帳號「首次綁定星禮程會員」享飲料好友分享回饋！
星禮程會員於星巴克LINE官方帳號綁定會員，即可享首次綁定贈大杯(含)以上飲料好友分享回饋乙次（每一個星禮程帳號限獲贈乙次回饋，透過LINE接收專屬活動通知與會員權益提醒，用LINE查詢星禮程集星資訊）。
◾️15顆金星禮星星兌換飲料好友分享電子票券！即日起至2月28日23:59，金星級會員至金星禮網頁選擇線上兌換，即可使用15顆金星禮星星兌換「飲料好友分享電子票券」乙張（該回饋兌換期限為自獲券日+14天，並依回饋上顯示的到期日為準，數量有限，兌完為止）。
提醒大家，憑券至星巴克門市可享好友分享優惠乙次，單筆購買兩杯容量/冰熱/風味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市。
◾️「第二杯半價」foodpanda外送優惠！即日起至2月23日（一）過年期間爽喝foodpanda星福臨門「第二杯半價」優惠！活動期間點購兩杯大杯(含)以上焦糖奶香星享那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤，享第二杯半價。
◾️飲料「現省25元」加價購優惠！即日起至3月31日（二），過年期間也有「現省25元」加購優惠！活動期間foodpanda凡點購任一糕點，享加購大杯「特選美式咖啡」優惠價100元（原價125元）／大杯「特選那堤」優惠價125元（原價150元），限指定飲品加購乙杯。
◾️雙杯250元外送優惠！即日起至2月24日（二），過年期間foodomo星耀新年「雙杯組250元」起優惠！活動期間全日於外送平台foodomo，點購兩杯大杯飲品，雙杯享優惠價250元起。指定飲品：醇濃抹茶那堤、特選馥郁那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤、粉紅草莓風味星冰樂（須補5元差額）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克買一送一！「新春接喜卡」過年優惠加碼
過年期間，星巴克推出「馬歲喜臨門 喜迎好年好福氣」活動，2月14日（六）至2月22日（日），活動期間單筆消費滿380元，即可獲得「新春接喜卡」1張，抽獎「買一送一」好友分享、第二杯半價加碼優惠券（可累贈，滿380元獲得1張、滿760元獲得2張，以此類推）。
提醒大家，接喜卡兌換期間：2026年2月24日（二）至3月13日（五）。2026年2月27日（五）至3月1日（日）、3月7日（六）至3月8日（日），恕不提供接喜卡兌換使用。本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；贈品以門市現貨為主，可累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
星巴克禮盒單件7折、春節禮盒兩件88折！伴手禮優惠一覽
◾️2026星巴克春節禮盒「兩件88折」優惠！即日起至2月22日（日），星巴克春節禮盒「兩件88折」優惠活動，任選2件（含以上）88折優惠
◾️星巴克禮盒單件7折！即日起至3月10日（二），指定星巴克禮盒「單件7折」優惠活動！活動期間購買指定禮盒組合，享單件7折優惠。
指定品項共計以下9款：星巴克綜合風味杏仁果、星巴克綜合果香餅乾、奶油太妃軟糖、星格脆派對桶、爆米花歡聚倒數日曆、歐式雪茄捲咖啡車造型盒、歐式千層派收納罐、星巴克焦糖煎餅罐、旅行熊軟糖收納袋。
提醒大家，商品依各門市現貨為準，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點與星送禮服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
85度C：「第二杯半價」週三黑糖珍珠日！過年優惠開喝
85度C表示，今大年初二適逢週三黑糖珍珠日，「黑糖珍珠系列第二杯半價」飲料優惠開喝！包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有優惠，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
資料來源：星巴克、foodpanda、85度C
我是廣告 請繼續往下閱讀
過年期間想喝「星巴克買一送一」兩大隱藏優惠買法整理，還有外送「第二杯半價」免出門！
◾️免費領飲料好友分享券！即日起至3月31日（二），LINE官方帳號「首次綁定星禮程會員」享飲料好友分享回饋！
星禮程會員於星巴克LINE官方帳號綁定會員，即可享首次綁定贈大杯(含)以上飲料好友分享回饋乙次（每一個星禮程帳號限獲贈乙次回饋，透過LINE接收專屬活動通知與會員權益提醒，用LINE查詢星禮程集星資訊）。
◾️15顆金星禮星星兌換飲料好友分享電子票券！即日起至2月28日23:59，金星級會員至金星禮網頁選擇線上兌換，即可使用15顆金星禮星星兌換「飲料好友分享電子票券」乙張（該回饋兌換期限為自獲券日+14天，並依回饋上顯示的到期日為準，數量有限，兌完為止）。
提醒大家，憑券至星巴克門市可享好友分享優惠乙次，單筆購買兩杯容量/冰熱/風味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市。
◾️「第二杯半價」foodpanda外送優惠！即日起至2月23日（一）過年期間爽喝foodpanda星福臨門「第二杯半價」優惠！活動期間點購兩杯大杯(含)以上焦糖奶香星享那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤，享第二杯半價。
◾️飲料「現省25元」加價購優惠！即日起至3月31日（二），過年期間也有「現省25元」加購優惠！活動期間foodpanda凡點購任一糕點，享加購大杯「特選美式咖啡」優惠價100元（原價125元）／大杯「特選那堤」優惠價125元（原價150元），限指定飲品加購乙杯。
◾️雙杯250元外送優惠！即日起至2月24日（二），過年期間foodomo星耀新年「雙杯組250元」起優惠！活動期間全日於外送平台foodomo，點購兩杯大杯飲品，雙杯享優惠價250元起。指定飲品：醇濃抹茶那堤、特選馥郁那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤、粉紅草莓風味星冰樂（須補5元差額）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
過年期間，星巴克推出「馬歲喜臨門 喜迎好年好福氣」活動，2月14日（六）至2月22日（日），活動期間單筆消費滿380元，即可獲得「新春接喜卡」1張，抽獎「買一送一」好友分享、第二杯半價加碼優惠券（可累贈，滿380元獲得1張、滿760元獲得2張，以此類推）。
提醒大家，接喜卡兌換期間：2026年2月24日（二）至3月13日（五）。2026年2月27日（五）至3月1日（日）、3月7日（六）至3月8日（日），恕不提供接喜卡兌換使用。本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；贈品以門市現貨為主，可累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
◾️2026星巴克春節禮盒「兩件88折」優惠！即日起至2月22日（日），星巴克春節禮盒「兩件88折」優惠活動，任選2件（含以上）88折優惠
◾️星巴克禮盒單件7折！即日起至3月10日（二），指定星巴克禮盒「單件7折」優惠活動！活動期間購買指定禮盒組合，享單件7折優惠。
指定品項共計以下9款：星巴克綜合風味杏仁果、星巴克綜合果香餅乾、奶油太妃軟糖、星格脆派對桶、爆米花歡聚倒數日曆、歐式雪茄捲咖啡車造型盒、歐式千層派收納罐、星巴克焦糖煎餅罐、旅行熊軟糖收納袋。
提醒大家，商品依各門市現貨為準，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點與星送禮服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
85度C：「第二杯半價」週三黑糖珍珠日！過年優惠開喝
85度C表示，今大年初二適逢週三黑糖珍珠日，「黑糖珍珠系列第二杯半價」飲料優惠開喝！包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有優惠，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
資料來源：星巴克、foodpanda、85度C