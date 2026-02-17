我是廣告 請繼續往下閱讀

「88會館」負責人郭哲敏涉及地下匯兌218億餘元，一審依違反《銀行法》非銀行不得經營匯兌業務罪，重判郭11年8月徒刑，上訴後，二審台灣高等法院去年12月開庭時，提訊羈押中的郭哲敏，但他在法庭上竟然用律師的手機囂張看A片，法官嚴詞告誡他，此外，合議庭也裁定他從民國115年1月16日起，第3次延長羈押2月，郭哲敏確定在看守所過年。裁定指出，郭哲敏經原審判處11年8月，足認犯罪嫌疑重大，且其經原審諭知上開重刑，已升高畏罪逃亡之動機，有相當理由足認有逃亡之虞，有《刑事訴訟法》所定之羈押原因，又其在原審准予具保及命接受科技設備監控期間，有多次試探科技監控效能之逃亡意圖，尚難僅以具保、限制出境出海、科技監控或增加保證金等其他強制處分方式防止其逃亡，非予羈押，顯難進行審判，而有羈押之必要。郭哲敏被控以AE集團名義，自2018年起經營跨境線上賭博，合計獲利1億1900餘萬美元，折合新台幣35億7900餘萬元，並出資組跨境地下匯兌和洗錢集團，將線上博弈犯罪所得移入國內，從事地下匯兌經手金額218億餘元，從中獲利1億2666萬餘元，再層層轉匯或購買泰達幣洗錢。郭哲敏另在北市信義區松勤街88號改裝為招待政商名流的豪華私人招待所，多名檢察官、警官被爆出入88會館接受招待。檢警2022年11月2日發動搜索前夕，郭哲敏出境未歸遭發布通緝，直到2023年8月才自泰國押解返台歸案遭起訴，並收押看守所。高院去年12月9日開庭審理本案，從看守所提解郭男到高院出庭，但開庭時他的律師將自己的手機放在法庭席位的桌子上，讓郭哲敏觀看A片短影音，法官當庭制止郭並告誡。合議庭認為，郭哲敏經原審判處有期徒刑11年8月，足認犯罪嫌疑重大，且其經原審諭知上開重刑，已昇高畏罪逃亡之動機，有相當理由足認有逃亡之虞，有刑事訴訟法第101條第1項第3款所定之羈押原因，又其在原審准予具保及命接受科技設備監控期間，有多次試探科技監控效能之逃亡意圖，尚難僅以具保、限制出境出海、科技監控或增加保證金等其他強制處分方式防止其逃亡，非予羈押，顯難進行審判，而有羈押之必要，裁定1月16日起，第3次延長羈押2月。