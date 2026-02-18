我是廣告 請繼續往下閱讀

▲風田（前）與楊銘威（後）參與實境節目《明星製作公司》圈粉無數，日前一同接受《NOWNEWS今日新聞》訪問。

風田帶日本妻過年！包紅包被榨乾

▲風田（左）認了原目標是今年有馬寶寶，如今順其自然，楊銘威（右）笑喊：「把握這個月！」

風田被楊銘威催生！家族基因太狂

▲風田（如圖）與老婆甜蜜恩愛，未來並不打算舉辦婚宴，低調拍攝完婚紗照便好。

風田是誰？男團出道轉型綜藝效果王

初二過年！34歲日籍藝人風田參與實境節目《明星製作公司》圈粉無數，日前他與楊銘威一同接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，去年8月風田宣布娶回日本女友，首度以夫妻檔身分返家過年，不擔心被催生，已跟老婆討論過生子計劃，「她想要女生，一開始原本是希望2026年生，因為馬年，不過現在就順其自然」，一旁楊銘威敲邊鼓：「現在2月要加快時間！」另外，風田也笑說台灣、日本包紅包文化有差異，身為長子要孝敬父母、弟弟妹妹，荷包幾乎被榨乾。風田今年春節帶著老婆返回家鄉，享受難得的家庭時光，笑稱感受到台灣、日本包紅包習慣大不同，在台灣通常是領長輩紅包，但回到日本則換成「後輩包給長輩」，身為長子，他準備了厚實紅包孝敬父母，連弟弟妹妹都有份，荷包大失血，不過，這份能力讓風田內心感到踏實，能與家人團聚，對長期在台發展的他來說，是最大滿足與快樂。首度以夫妻檔身分返家過節，風田不害怕被催生，由於家中長輩並未給予壓力，加上弟妹也都生兒育女，自己絲毫不著急，「想要有1、2個小孩，沒有偏好性別，但老婆想要女生，有姐妹的感覺」，風田還自豪精子活躍程度比一般人高出3、4倍，一切順其自然，害羞認了原目標是今年有馬寶寶，若想趕在2026年如願，這幾個月確實得加把勁。風田笑笑分享，楊銘威一旁聽得興奮：「欸！那要加快時間，現在2月，把握這個月，2月底就來不及了！」風田一臉認真搭腔：「好！努力加油！」被問及對於未來孩子的模樣？他也略有想像，自己父親身高180公分、自己190公分、老婆163公分，孩子未來可能長到195公分，已是2寶爸的楊銘威驚喊：「會不會200公分啊？」逗趣互動超爆笑。儘管與老婆甜蜜恩愛，但風田對於婚宴卻鐵口拒絕，上月見習完陳漢典與Lulu的婚禮，光是排座位與籌備細節就讓他頭大，「2家人一起吃飯當然有，但婚禮不要，未來會拍婚紗照」，將省下的精力留給小倆口世界，一言一行展現對老婆的愛護，現今的風田，除了在綜藝、音樂版圖蒸蒸日上，更憑藉獨特魅力與幽默，真正邁向人夫新生階段。風田1992年2月12日生於日本青森縣，身高190公分，2015年以台灣男子團體「SpeXial」出道，隨後，他憑藉著天然呆的幽默感與流暢的中文實力，在綜藝界成功轉型，不僅在《綜藝3國智》、《食尚玩家》等熱門節目展現主持功力，更參演《終極一班》系列及《未來媽媽》，演藝版圖橫跨主持、戲劇與舞台劇。風田2025年8月29日宣布與相識超過10年的日本籍女友結婚，2人因價值觀相近，於同年重逢後決定攜手共度餘生，風田對女方極度保護，曾透露老婆外型神似女星「長澤雅美」，目前2人已在台灣定居生活，自認生子計劃「順其自然」、精子活躍度極高，且老婆期待能有個女兒，正朝向全新人生階段邁進。