西部南向用路人12時後再出門 國5往北9時前就要出發

春節連續假期第5天為初二，昨（17）日、初一的全日交通量為119.2百萬車公里，為年平均平日1.3倍。而高公局預估今（18）日的上午重點壅塞路段共計10個；也建議西部國道南向用路人盡量12時後出發、國5南向用路人則於17時後出發，避開壅塞路段。高公局指出，昨日車多路段包括國1南向湖口至新竹、銅鑼至台中系統、埔鹽系統至西螺服務區、下營系統至永康；國3南向鶯歌系統至高原、草屯至南投服務區；國5南向石碇至坪林，北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。國5北向宜蘭至坪林路段於22時逐漸紓解外，其餘路段於19時後大致順暢。至於今日0至5時平均交通量為8.8百萬車公里，為年平均平日的2.2倍；預估今日交通量為134百萬車公里。高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為15.3百萬車公里，預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向南屯-后里、圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，國4西向潭子系統-豐勢，國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人建議於17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，以避開壅塞路段。今日相關疏導措施包括，5至12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、13至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。