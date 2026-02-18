我是廣告 請繼續往下閱讀

關鍵角色與外交機制

荷姆茲海峽的軍事陰影

川普的「政權更迭」論與哈米尼的反擊

從B-2轟炸到談判桌

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，伊朗與美國17日在日內瓦就核子議題展開第二輪間接談判，雙方已就主要的「指導原則」達成共識。但他同時強調，這並不代表雙方即將達成最終協議。根據路透社報導，美國與伊朗在瑞士日內瓦展開會談，阿拉奇在會談結束後向伊朗媒體表示：「各方提出了不同的想法，並進行了認真的討論，最終我們能夠就一些指導原則達成總體協議。」美伊雙方後續將進入潛在協議的文本磋商階段，但相關細節與技術性問題仍有待進一步推進。阿拉奇提到，雙方在交換相關文件後，將協商並決定第三輪談判的具體日期。一名美國官員則透露，伊朗將在未來兩週內提出詳細建議，以縮小核武談判中的分歧。在阿拉奇發表評論後，原油期貨價格應聲下跌，基準布蘭特原油（Brent）跌幅超過 1%。這番言論有助於緩解市場對區域衝突的擔憂；此前，美國已在該地區部署海軍力量，以施壓伊朗做出讓步。此次會談由阿曼斡旋。美方代表包括美國特使魏科夫（Steve Witkoff）以及總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。阿曼外交部長布賽義迪（Badr al-Busaidi）在社群媒體上表示，雖然「仍有許多工作要做」，但伊美雙方在離開談判桌時都帶領著「清晰的下一步」。就在談判開始之際，伊朗國家媒體報導，由於革命衛隊在該海域進行軍事演習，基於「安全預防措施」，伊朗暫時關閉了部分荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。雖然稍後報導稱該海峽已關閉數小時，但並未明確說明是否已全面重新開放。伊朗過去曾多次威脅，若遭到攻擊將封鎖此全球石油補給命脈，此舉將切斷全球五分之一的石油流量並推高油價。針對川普此前暗示「政權更迭」可能是最佳手段，伊朗86歲的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）警告，任何推翻其政府的企圖都將失敗。哈米尼在媒體刊登的評論中表示：「美國總統說他們的軍隊是世界最強，但世界上最強的軍隊有時也會被狠狠扇一巴掌，重重倒下再也起不來，」川普16日在「空軍一號」上表示，他正「間接」參與日內瓦談判，並相信伊朗渴望達成協議。他直言：我們本可以達成協議，而不必派出B-2幽靈戰略轟炸機去摧毀他們的核潛力。但我們當時不得不派出B-2。」去年6月，美國加入了以色列對伊朗核設施的轟炸行動。美以兩國堅信伊朗意圖製造核武，儘管伊朗始終堅稱其核計畫純屬和平用途。目前伊朗已表示已停止濃縮鈾活動。受國際制裁與石油收入枯竭影響，伊朗國內正陷於生活成本危機與抗議浪潮中，統治階層實力已受到削弱。美國尋求將談判範圍擴大至非核議題，例如伊朗的飛彈庫存。伊朗則表示，只願討論限制其核計畫，以換取解除制裁，並強調不會完全放棄鈾濃縮活動，也不會討論其飛彈計畫。