今（18）日正逢大年初二，根據中央氣象署、天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日清晨低溫落在新北石門10.6度，初二受到東北季風影響，北部、東部水氣多持續濕冷。明初三（19日）將逐漸回暖放晴，但初四（20日）短暫變天水氣增多、雨區擴大，初五（21日）至下週一（23日）保持晴朗好天氣，但下週二（24日）又有新一波東北季風南下，民眾需多加注意天氣變化。
初二北東繼續濕冷！初三回暖放晴、早晚溫差仍大
根據天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日受到大陸冷氣團影響，北部、東部為多雲至陰局部有短暫有雨天氣，下午起北部雨勢將趨緩；氣溫方面仍偏涼，北部約14-18度，中南部白天舒適溫暖，高溫約21至26度，但早晚溫差大，夜晚清晨仍感覺有涼意，低溫約14至18度。
明（19日）初三冷氣團減弱，一路到下週一（23日）台灣周邊轉為偏東風環境，天氣轉好氣溫回升，北部及東部高溫可回升至25至28度，南部高溫則可達27至30度；但西部空曠地區受輻射冷卻影響，夜晚清晨容易有15度以下低溫發生。降雨方面除了東部地區雲量增多，局部地區有短暫雨以外，其他地區大多轉為多雲到晴的好天氣。
初四變濕、雨區擴大！下周二東北季風南下又變天
初四（20日）水氣稍增多，北部轉多雲天氣，局部山區有零星降雨，除此之外下週一以前西部地區天氣大至晴朗穩定，可多安排戶外活動。但下週二（24日）台灣周邊環境不穩定、水氣增多，中部以北及東部地區轉陰局部有雨天氣，同時東北季風逐漸增強南下，北部及東北部地區氣溫下降，高溫剩22至24度；中南部地區受影響較小，維持多雲到晴溫暖天氣。
初二到開工日天氣一次看！下週二北部、東北部轉濕冷
中央氣象署表示，今日初二受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，根據今日清晨4時44分資料顯示，最低溫落在新北市石門富貴角10.6度。初二迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午間新竹以北地區也有零星短暫雨機率。
初三（19日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。初四（20日）水氣增多，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨。
初五（21日）至下週一（23日）各地維持好天氣，但下週二（24日）東北季風增強，北部、東北部氣溫下降，桃園以北、東半部地區及恆春半島則有局部短暫雨，需多加注意天氣變化。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk、中央氣象署
