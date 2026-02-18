我是廣告 請繼續往下閱讀

初二北東繼續濕冷！初三回暖放晴、早晚溫差仍大

明（19日）初三冷氣團減弱，一路到下週一（23日）台灣周邊轉為偏東風環境，天氣轉好氣溫回升，北部及東部高溫可回升至25至28度，南部高溫則可達27至30度

▲明（19日）初三冷氣團減弱，到下週一（23日）台灣周邊轉為偏東風環境，天氣轉好氣溫回升，北部及東部高溫可回升至25至28度，南部高溫則可達27至30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

初四變濕、雨區擴大！下周二東北季風南下又變天

初四（20日）水氣稍增多，北部轉多雲天氣，局部山區有零星降雨

下週二（24日）台灣周邊環境不穩定、水氣增多，中部以北及東部地區轉陰局部有雨天氣

▲初四（20日）水氣稍增多，北部轉多雲天氣，局部山區有零星降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

初二到開工日天氣一次看！下週二北部、東北部轉濕冷

今日初二受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼

初三（19日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升

初四（20日）水氣增多，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大

初五（21日）至下週一（23日）各地維持好天氣，但下週二（24日）東北季風增強，北部、東北部氣溫下降