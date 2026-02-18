我是廣告 請繼續往下閱讀

今（18）日高雄市鳳山區力行路一處茶葉工廠驚傳火警；警消獲報出動22車、48人前往救援，到場時2樓已全面燃燒，現場一對夫妻自行脫困，由消防協助送醫；火勢於1小時左右撲滅，而製茶廠夫妻為逃難，也從2樓跳下逃生，所幸2人皆意識清楚，緊急送醫後並無大礙。火勢也在約1小時後撲滅，至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。這起火警事故發生在凌晨3時16分，警消獲報出動22車、48人前往救援，到場時茶葉工廠2樓已全面燃燒，並竄出烈焰與濃煙；火勢於4時21分撲滅，初估燃燒25平方公尺，室內為家具、雜物毀損。據了解，製茶廠夫妻70歲的鄭男與69歲的黃女2人一度受困火場，2人情急之下，直接自2樓跳下求生，所幸2人均意識清楚，被緊急送醫，但2人身上仍分別有背部15%灼傷與大腿拉傷等情形。根據起火工廠後方洗衣廠員工指出，當時因聞到異味外出查看，發現火災後隨即前往敲門呼喊，提醒屋內人員趕緊逃生。火勢在消防人員的灌救下，於一個小時後順利撲滅。至於詳細的起火原因，仍有待火調人員進行進一步的調查與釐清。