台北市大安區警方年前獲報SOGO百貨忠孝館的「Allsaints」服飾櫃位，有民眾假意試穿並佯裝購買，趁店員調貨分心時竊取價值新臺幣7200元的上衣。事發後，警方立即調閱監視器，經追查鎖定18歲嫌犯，隨後持拘票將其逮捕，依《刑法》竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，並成功追回失竊衣物。根據警方調查，王姓男子日前進入轄內一處百貨商場，在服飾櫃位前假意翻找商品並佯裝欲購買。王男先請店員協助進入倉庫調閱其他尺寸，趁店員注意力分散且櫃位無人看管的空檔，迅速將1件價值7200元的上衣塞入袋中，隨即若無其事地離開商場。店員在整理商品時發現數量不符，調閱內部監視器才驚覺遭竊，隨即向警方報案。警方專責人員接獲通報後，擴大比對警用與商場監視器畫面，掌握王男逃逸路線並鎖定其身分。警方指出，經調查後迅速鎖定年僅18歲男子為嫌犯。蒐證完備後，持拘票前往查緝，順利將王姓男子帶回到案。當場亦起獲被竊的上衣1件。全案訊後依涉犯《刑法》竊盜罪嫌，將嫌犯移送台北地檢署偵辦。警方提醒民眾，在人潮擁擠處應妥善保管隨身物品，切勿讓財物離開視線，警方對於任何犯罪行為絕對查辦到底，呼籲民眾切勿以身試法。