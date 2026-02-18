我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳小菁2011年嫁給大12歲彰化大老闆林佐岳，婚後生下1女，而在此之前老公與前妻有3個女兒，其中一位為網紅「饅頭媽」，讓她無痛升級為最美阿嬤。（圖／三立提供）

47歲「戲說一姐」陳小菁就當阿嬤，今年春節大方展現「長輩」氣勢，不僅計畫放足五天假窩在家打牌，更透露了驚人的數十萬紅包支出，4個女兒每個人都12萬元、9位孫子女通通6000元，雖然她笑稱怎麼算都是「虧本生意」，但面對家族龐大的孫輩與女兒們，她發紅包毫不手軟，甚至將其視為一種充滿愛的「長遠投資」。陳小菁透露，家族目前已有8位孫子，第9位也即將出生，光是孫輩每人發放6000元就是一筆不小開銷。最令人驚訝的是，她給女兒們的紅包每人高達12萬元。面對眾人驚呼，她幽默解釋：「這不算高啦，因為我以後要靠他們養，現在是把養老金存在他們那邊！」雖然支出可觀，但她也甜蜜分享，女婿與孫輩同樣會回包孝親紅包，金額動輒二、三十萬元。儘管一來一往間數字驚人，她仍爽朗表示，這種互換紅包的過程，求的就是一個過年的吉利與福氣。談到過年習俗，陳小菁大年初一固定會回彰化老家，並全家出動前往南投指南宮求財祈福。到了初二，家族聚會人數更是壯觀，經常高達三、四十人。相較於剛結婚時的不適應，現在的她非常享受這種熱鬧氣氛。有趣的是，初二這天她笑稱自己負責「茶來伸手、飯來張口」，因為家人會自備披薩與各類食材，讓她能專心在牌桌上「奮戰」。她自豪牌運不錯，更開玩笑說：「因為大家都會讓我！」儼然是家族中的人氣王。除了家庭生活圓滿，陳小菁也分享了老公去年的創業成果。夫妻倆投入蛋黃酥生意，主打自行研發的「迷你蛋黃酥」，憑藉好口碑在今年過年創下銷售超過 2000 盒的佳績。訂單爆量到連員工都求饒，要她「別再宣傳了」。在事業與家庭雙豐收的情況下，陳小菁滿足地表示，只要全家人平安健康，就是最好的新年禮物。