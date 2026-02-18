我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文除夕夜出席法鼓山撞鐘祈福活動，手中引鐘繩兩度出現劇烈抖動畫面，網友直呼「太玄」。立法院長韓國瑜今天主動對此發表看法，表示這件事代表「人在做天在看，舉頭三尺有神明」，最合理的解釋就是神明要大家多行善事。韓國瑜今（18）日到豐原慈濟宮，與副院長江啟臣一起發送過年小紅包。他在向媽祖上香祈福後，應廟方邀請對民眾致詞，突然提到前晚鄭麗文的紅繩事件。韓國瑜說，昨天全台灣的新聞都是鄭麗文到法鼓山，很多人都說紅繩顫抖代表有感應。老外遇到快樂、害怕的、驚訝的事，會額頭一拍說「oh my god」，他邊說邊拍了自己光亮的額頭。接著說，「我們中華文化是說『喔我的天啊』！」他說，「因為人在做天在看，舉頭三尺有神明。的確！我們不敢為惡不是信怪力亂神，是真正的有信仰，需要多多為善」。接著他表示，在宗教觀、神明觀之前，對紅繩事件最合理的解釋就是「多行善事」，只要大家多多行善，將每一個小我發展為大我，整個台灣社會都會非常祥和。國民黨主席鄭麗文16日除夕夜參加法鼓山108響鐘聲迎新春時，手中拉著的紅繩2度抖動。對此，鄭麗文事後解釋，自己是在當下「感受到大願之前、大法之下所產生的巨大正能量」。