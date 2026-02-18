正值過年期間，家家戶戶都在享受新年假期，在沙發耍廢追劇的人也不少。近日卻有一名PTT網友感嘆，近年來賀歲片僅卡位檔期，少有濃厚年味，想知道以往的賀歲片天花板是哪一部？貼文曝光後引發熱議，眾人一致點名香港經典賀歲喜劇片《射鵰英雄傳之東成西就》以及《嚦咕嚦咕新年財》，認為搞笑效果與年節氛圍兼具，在影迷心目中的地位超高，至今仍會在過年時狂重播，「不可能再被超越了。」
過年「賀歲片天花板」是哪部？影迷秒點名2港片：再戰30年
一名網友日前在PTT發文指出，早年農曆春節檔期總少不了賀歲片助陣。最初以香港電影為主力，集結多位一線巨星同台飆戲，題材涵蓋家庭、麻將等濃厚年節元素，劇本主打搞笑歡樂，專為過年氣氛量身打造。其後台灣影壇也陸續投入賀歲片市場，推出《大尾鱸鰻》、《總鋪師》等作品，成功炒熱春節檔期。
不過，原PO感嘆，如今所謂賀歲片多半僅選在過年期間上映，劇情內容與年節氛圍關聯不大，已難見當年那種「為過年而拍」的鮮明特色，讓他不禁回味起過去賀歲片群起的時代，「以過年題材的賀歲片中，劇情效果最好的天花板是哪一部呢？」
貼文曝光後，立即引起網友們熱議，「秒想到豬哥亮的一堆電影」、「家有囍事、與龍共舞」、「逃學威龍3龍過雞年」、「問國片一律推大尾鱸鰻」、「成龍以前的賀歲片都不錯」、「台灣就豬哥亮以後，沒人扛得起搞笑賀歲片的票房」。
眾多留言中，最多人點名《射鵰英雄傳之東成西就》以及《嚦咕嚦咕新年財》，「《東成西就》無敵」、「《東成西就》我還去買光碟」、「《東成西就》，不可能再被超越了」、「《東成西就》再戰30年」、「沒人能超越《嚦咕嚦咕》」、「絕對是《嚦咕嚦咕新年財》，過年不打麻將要幹嘛」、「《嚦咕嚦咕新年財》，今天過年要再開來看」。
《射鵰英雄傳之東成西就》、《嚦咕嚦咕新年財》過年必看！金句、迷因狂出
《射鵰英雄傳之東成西就》為1993年上映的香港賀歲電影，取材自金庸原著《射鵰英雄傳》中的角色名稱與部分設定，但劇情與原著毫無關聯，全片以無厘頭搞笑為核心。演出陣容星光熠熠，包括張國榮、林青霞、梁朝偉、劉嘉玲、張曼玉等一線影星同台飆戲，多段橋段至今仍被網友製作成迷因，在社群平台廣泛流傳，目前可在Netflix串流平台觀賞。
至於2002年上映的香港賀歲喜劇《嚦咕嚦咕新年財》，則以麻將文化為主軸，貼合農曆新年的團聚與牌桌氛圍，由劉德華、劉青雲、古天樂、梁詠琪、應采兒領銜主演。上映超過二十年仍歷久不衰，因題材年味濃厚、劇情節奏流暢，加上大量對白金句深入人心，不僅被視為農曆新年必看片單，更成為台港兩地觀眾的集體回憶與日常用語來源，可在Netflix、MyVideo、Line TV等平台觀看。
