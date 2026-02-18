我是廣告 請繼續往下閱讀

政權更迭流程

▲日本眾議院選舉結果。（圖／NOWNEWS國際中心製圖）

官房長官木原：誠實應對國會審議

隨著眾議院選舉結束，高市早苗內閣今（18）日稍早在內閣會議正式總辭，參眾兩院將於同日舉行首相指名選舉，預計高市早苗將會被推舉為第105任總理大臣，並於晚間正式組建第二次高市內閣，所有閣員都將連任。根據日本放送協會（NHK）、TBS NEWS等日媒報導，基於8日的選舉結果，日本第221屆特別國會於今日召開。日本政府在今日上午9時召開臨時內閣會議，高市早苗帶領內閣成員進行總辭。據日本憲法規定，在眾議院選舉結束後，內閣必須總辭職。此次眾議院選舉，高市早苗帶領的自民黨在選舉中大勝，在465個總席次中獨取316席，與聯合執政的日本維新會合計取得過半數的352席。眾參兩院將在今日下午舉行「總理大臣指名選舉」，預計高市早苗將順利當選第105任總理。隨後高市早苗當選後將立即進行組閣。據了解，此次方針為所有閣僚全數留任。經過皇居舉行的親任式及閣僚認證儀式後，預計於今日晚間成立第二次高市內閣。隨後高市早苗將召開記者會，針對眾院選舉期間所主張的「負責任的積極財政」以及「強化情報體系」等今後的政權營運方針進行具體說明。內閣官房長官木原稔在臨時閣議後的記者會上表示：「政府將誠實應對國會審議，力求讓新年度預算案能儘早通過。目前政府提出的法案正處於最終調整階段，我們將詳盡說明各項措施，展現誠懇態度。」