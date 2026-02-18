我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖縣長陳光復昨日下午於春節行程中不慎從階梯跌倒受傷，傳出一度無呼吸心跳，昨晚透過醫療專機後送至高雄榮總治療。總統賴清德今（18）日表示，陳光復因為後腦勺著地受到撞擊，導致蜘蛛網膜下出血，高雄榮總已緊急開刀減壓，手術順利，不過仍陷入危險。今天大年初二，賴清德上午前往台南市中西區台灣祀典武廟走春向民眾拜年、發放福袋。針對陳光復的情況，賴清德表示，陳光復當時正在跑行程，突然倒下，原因究竟是心臟問題、心律不整，或是因爲視力不佳而失足跌倒，仍待醫療團隊進一步釐清。不過，賴清德也說，陳光復著地時後腦勺受到撞擊，導致腦部出血，情況相當緊急，在三軍總醫院澎湖分院做好基本處理，再後送到高雄榮總，昨天晚間緊急開刀，取下一部分頭蓋骨進行腦壓減壓手術，手術過程順利，現在的情況比在澎湖有進步一些。副總統蕭美琴、民進黨新北市長參選人蘇巧慧今日上午一同到新店太平宮參拜祈福、發放福袋。蕭美琴受訪時談到陳光復表示，「非常遺憾昨天發生這樣的意外，祈願祝福他能夠康復」。