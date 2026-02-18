我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜連續3年到豐原慈濟宮發紅包，時值藍營台中市長初選衝刺之際，韓國瑜要大家「不用做其他政治聯想」，又盛讚江啟臣是非常棒的人才，自己很榮幸跟他一起合作打拚。前縣長廖了以致詞時高喊「未來市長選舉唯一支持江啟臣」，現場上百民眾高喊江啟臣名字，韓國瑜則是微笑鼓掌。豐原是江啟臣的本命區，他曾透露自己就是在慈濟宮的圖書館度過少年求學時光，韓國瑜2年前首度與江啟臣在慈濟宮合體發放小紅包，今年已是第3年。今（18）日上午他再度來到豐原慈濟宮。笑說江啟臣「跟年糕一樣黏」，要他每年都到豐原拜年，自己從雲林家裡坐2小時的車來到台中豐原，感受到豐原媽非常靈驗、豐原人很熱情。豐原慈濟宮主委陳誌鋒也說，大家為了領韓院長紅包，在廟外排成不見尾的長龍，不知道的人「還以為五月天來了」。韓國瑜說，他到豐原陪江啟臣副院長向父老兄弟姊妹賀新年，「不用做其他政治聯想」。接著話鋒一轉，稱讚江啟臣在地方的打拚、立法院的表現、國際領域推銷台灣民主，大家有目共睹，是非常棒的人才，自己非常榮幸能與他一起在立法院合作打拚，希望新的1年國會能夠越來越好、越來越和諧，台灣人民也能夠越來越好、福氣安康。地方紅派大老、前台中縣長廖了以致詞時則說，自己和最資深市議員張瀞分、江啟臣都是豐原媽的孩子，歡迎韓國瑜連續來30年，祝福韓國瑜、江啟臣心想事成。接著他朝大家喊「呼籲大家，未來的市長選舉唯一支持……」此時現場民眾一起高聲回應「江啟臣」，韓國瑜也笑著鼓掌。