症狀觀察至少5天 醫：出現嚴重4警訊快送醫

總統賴清德今（18）日一早到台南台南祀典武廟拜年發紅包，不料武廟主委林培火突然臉色蒼白，忍不住嘔吐，甚至波及到站在旁邊的賴清德，嚇壞在場眾人。林培火表示，家中有人感染諾羅病毒。對此，醫師提醒，諾羅病毒只要家裡1人感染、大家都會中鏢。但也不用過度驚慌，重點是做好自主健康管理、手部衛生保持，並留意較厲害症狀。賴清德到台南祀典武廟拜年發紅包。不料，在立委陳亭妃致詞時發生意外插曲，武廟主委林培火突然臉色蒼白，忍不住嘔吐，波及到站在旁邊的賴清德，嚇壞在場眾人。林培火事後表示，家裡近日有人感染諾羅病毒，自己也被感染，吐一吐就沒事了。新光醫院健康管理部主任朱光恩提到，諾羅病毒的傳染力非常強，從嘔吐物到病人體液，都有可能被傳染，且家中一人感染、可能大家都會得到。疾管署指出，一旦不小心沾染受病毒汙染的食物或水、甚至與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫，皆可能受到感染。朱光恩說明，一般諾羅病毒導致的急性腸胃炎可能要觀察3至5天，若腹瀉厲害、甚至有脫水危險，建議就醫。醫師指出，一般健康成人不太會有太大問題，但慢性病患，包括洗腎、糖尿病、癌症等免疫力較差者，則要密切留意。朱光恩提醒，一旦有嚴重症狀，像是拉肚子非常厲害、血壓降低、出現脫水、電解質不平衡導致抽筋等，就要盡快前往急診。疾管署更提醒，要注意個人衛生，包括備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手；與他人共食應使用公筷母匙。另外，出入公共場所及清理消毒病患之排泄物或嘔吐物時，應戴口罩以避免飛沫傳染。為防範疾病傳播，受病患污染的衣物、床單應立即更換，並視汙染情況使用1,000-5,000ppm漂白水來消毒。受汙染的器物表面可用20毫升漂白水加1公升清水(1,000ppm)擦拭受污染的器物表面；病患嘔吐物及排泄物應以100毫升漂白水加1公升清水(5,000ppm)消毒清理。