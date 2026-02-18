過年期間不少人都會買刮刮樂試手氣，而2026年春節連假已經過了一半，從上周末開始網路上不斷有民眾分享刮中大獎的貼文，不論是10萬、100萬的幸運得主皆有，但有網友也出手拚致富，不僅沒中頭獎還大賠上萬元，讓人崩潰詢問「中大獎的是上輩子有幫忙拯救地球嗎？」對此，就有內行解釋每年刮刮樂都有「倖存者偏差」狀況出現，坦言大眾太關注成功案例，反而忽略失敗如槓龜等狀況，才以為刮刮樂如此好中獎。
刮刮樂一堆人中大獎「他出手卻慘賠」！眾揭真相：公開的秘密
新春馬年刮刮樂開賣後，吸引全台民眾一同試試手氣，希望能刮中大獎一夜致富，從過年春節連假開始，社群平台Threads上不斷有網友傳出好消息，有的人刮中10萬，甚至有人爽拿100萬、300萬獎金。不過有網友表示，過年期間花至少6萬3千元買刮刮樂，不只沒中得頭獎，最後還慘賠2萬以上，崩潰詢問「那些中大獎的真的是上輩子有幫忙拯救地球是嗎？」
貼文曝光後，立馬引來眾人熱議，「有種被坑殺的感覺」、「這才是最真實的」、「刮刮樂玩有趣就好，不要太瘋」、「兄弟，你並不寂寞」、「這麼好中，大家就不用工作了」；甚至有人點破真相「這才是真正最真實的機率，PO上來中獎的都是倖存者偏差而已」、「贏錢才會PO上網，下面輸錢的屍橫遍野」。
刮刮樂大獎有多難中？台彩公布數據：這張機率才0.000008
根據台彩官網數據顯示，以每年外界最關注的「2000萬超級紅包」刮刮樂來看，總計發行數量多達1150萬92張，在這之中只有10個2000萬大獎、1200個100萬獎金。換下算來，2000萬大獎中獎機率只有0.0000087；100萬獎金中獎機率則有0.000104，想要中獎十分不容易。
為何刮刮樂看起來很好中？「倖存者偏差」成關鍵：別被騙了
但如此難中為何網路上會有如此多中獎分享貼文？根據內行表示，認為正是「倖存者偏差」的情況展現。據悉，倖存者偏差是一種邏輯謬誤，代表人們過度關注經過某種篩選過程後存活或成功的案例，而忽略或失敗的個體，導致得出錯誤的結論。本次刮刮樂正是一個經典案例，民眾只關注中獎者，但忽視背後的中獎機率多低，以及有多少人槓龜失敗的狀況。
對此，網路上就有一名幸運中了10萬刮刮樂獎金的得主坦言，原本今年再槓龜就打算收手，沒想到意外中獎，雖然意外中得10萬元，但每年其實都花了好幾千、幾萬在刮刮樂上，背後付出的金錢不容小覷。
資料來源：台彩官網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收，購買刮刮樂應該量力而為，不要因為沉迷影響日常生活。
我是廣告 請繼續往下閱讀
新春馬年刮刮樂開賣後，吸引全台民眾一同試試手氣，希望能刮中大獎一夜致富，從過年春節連假開始，社群平台Threads上不斷有網友傳出好消息，有的人刮中10萬，甚至有人爽拿100萬、300萬獎金。不過有網友表示，過年期間花至少6萬3千元買刮刮樂，不只沒中得頭獎，最後還慘賠2萬以上，崩潰詢問「那些中大獎的真的是上輩子有幫忙拯救地球是嗎？」
刮刮樂大獎有多難中？台彩公布數據：這張機率才0.000008
根據台彩官網數據顯示，以每年外界最關注的「2000萬超級紅包」刮刮樂來看，總計發行數量多達1150萬92張，在這之中只有10個2000萬大獎、1200個100萬獎金。換下算來，2000萬大獎中獎機率只有0.0000087；100萬獎金中獎機率則有0.000104，想要中獎十分不容易。
但如此難中為何網路上會有如此多中獎分享貼文？根據內行表示，認為正是「倖存者偏差」的情況展現。據悉，倖存者偏差是一種邏輯謬誤，代表人們過度關注經過某種篩選過程後存活或成功的案例，而忽略或失敗的個體，導致得出錯誤的結論。本次刮刮樂正是一個經典案例，民眾只關注中獎者，但忽視背後的中獎機率多低，以及有多少人槓龜失敗的狀況。
對此，網路上就有一名幸運中了10萬刮刮樂獎金的得主坦言，原本今年再槓龜就打算收手，沒想到意外中獎，雖然意外中得10萬元，但每年其實都花了好幾千、幾萬在刮刮樂上，背後付出的金錢不容小覷。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收，購買刮刮樂應該量力而為，不要因為沉迷影響日常生活。
更多「2026過年」相關新聞。