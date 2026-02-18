我是廣告 請繼續往下閱讀

刮刮樂一堆人中大獎「他出手卻慘賠」！眾揭真相：公開的秘密

▲原PO分享玩刮刮樂的「5大撇步」，直呼「每年都回本，零賠錢」。（示意圖／記者葉政勳攝）

甚至有人點破真相「這才是真正最真實的機率，PO上來中獎的都是倖存者偏差而已」、「贏錢才會PO上網，下面輸錢的屍橫遍野」。

刮刮樂大獎有多難中？台彩公布數據：這張機率才0.000008

在這之中只有10個2000萬大獎、1200個100萬獎金。換下算來，2000萬大獎中獎機率只有0.0000087；100萬獎金中獎機率則有0.000104

▲根據台彩官網數據顯示，以每年外界最關注的「2000萬超級紅包」刮刮樂看，總計發行數量多達1150萬92張，在這之中只有10個2000萬大獎，1200個100萬獎金。（圖／台彩官網taiwanlottery.com）

為何刮刮樂看起來很好中？「倖存者偏差」成關鍵：別被騙了

根據內行表示，認為正是「倖存者偏差」的情況展現。據悉，倖存者偏差是一種邏輯謬誤，代表人們過度關注經過某種篩選過程後存活或成功的案例，而忽略或失敗的個體，導致得出錯誤的結論。