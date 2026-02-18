我是廣告 請繼續往下閱讀

麻疹的傳播與應對

日本愛知縣東三河地區的一所高中傳出，有5名學生確診感染麻疹。據悉，5人皆無海外旅遊史，其中4人曾接種過麻疹疫苗，目前研判是在校內傳染擴散。根據CBC電視台、中京電視台等日媒報導，愛知縣東三河地區的一所縣立高中確認有5名學生感染麻疹。據愛知縣與豐橋市政府說明，確認感染的學生分別為居住在豐川市的2名男高中生，以及居住在豐橋市的3名男高中生。其中居住在豐橋市的3名男高中生因出現發燒及皮疹症狀前往醫療機構就診，經基因檢測後，於17日確認感染麻疹。這5名學生皆就讀於東三河地區的同一所學校，且都沒有海外旅遊史。報導指出，4人皆無海外旅遊史，且均已接種麻疹預防疫苗。該校先前已有一名男學生確診，至此同一所學校已累計出現5名感染者，引發外界關注是否出現校內群聚感染。相關單位透露，其中有人在出現發燒、皮疹、咳嗽等症狀後，仍有到校上課的紀錄。此外，今年愛知縣內另有一名確診案例。麻疹的傳染力極強，發病後會持續出現類似感冒的發燒症狀，隨後長出皮疹。愛知縣政府呼籲，若出現疑似麻疹的症狀，請務必先電話聯繫醫療機構，告知「疑似感染麻疹」，並在事前預約後儘速就醫。