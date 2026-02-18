我是廣告 請繼續往下閱讀

17日大年初一上午屏東縣新園鄉周男騎車到親戚經營的檳榔攤，一名39歲的周姓男子卻持刀去堂哥經營的檳榔攤揮刀，甚至破壞物品，恐嚇老闆娘。民眾嚇壞報警，周男依毀損及恐嚇罪嫌移送屏東地檢署偵辦，並依職權聲請家暴保護令。昨天上午7時24分，周男騎乘機車抵達位於新園鄉仙吉路段的檳榔攤，他從機車置物箱取出預藏的刀，見老闆娘出現，周男竟把刀重敲在桌面上，過程中還不斷揮舞，相當嚇人。兩人爆發激烈爭執，最後周男氣憤地掀桌、破壞物品，騎車離開。檳榔店老闆表示，畫面中持刀男子是堂弟，女子是老闆娘，當初用自己的名義幫堂弟貸款買車，堂弟有拿出頭期款，但後來車子被他開壞，他又沒有錢維修，只能把車子還給車行，後續貸款卻一直由自己在繳納。據了解，周男此次持刀上門是為了討回當初的頭期款，且這已是第二次發生類似衝突，店內物品被刀具破壞，事發後老闆娘情緒已獲安撫，並向派出所報案，目前已由警方協助申請保護令。東港警分局說明，周男依毀損、恐嚇罪嫌移送偵辦。警方也呼籲，民眾遇糾紛應透過理性合法的管道解決，切勿因情緒失控而觸法受罰，對於任何違法暴力行為均將依法嚴正究辦。