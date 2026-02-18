農曆春節期間，親友打牌助興成為團圓重頭戲，不少人除比牌技與運氣，也講究風水開運。根據《網路溫度計》表示，過年打牌常見5大招財法包括穿紅衣、帶錢母、立枕頭當靠山、對賭具說好話，以及左掌寫「乾」字儀式；同時須避開5項禁忌，如被拍肩、手氣旺時離座、情緒失控、話多分心與吃鳳梨酥，稍有不慎，恐怕把財運拱手讓人。過年小試手氣記得掌握開運細節並避開地雷，有助穩住氣場與財運，讓新春牌局更順遂。
過年手氣變旺！5大開運神招必看：財氣噴發
1.穿紅色衣物添喜氣：
過年期間講究喜慶氛圍，紅色象徵吉祥與招財，被認為能強化正向能量。打牌時若穿紅色上衣、內搭或配件，不僅提升自信，也被視為穩住財氣、避免外流的象徵，讓好手氣延續整場牌局。
2.隨身攜帶錢母聚財：
不少人年前到廟宇求取錢母，寓意新的一年財源廣進，牌局時將錢母放入錢包或紅包袋隨身攜帶，有助於「吸金」。除了象徵意義，也能帶來心理上的安定感，使手氣更穩定。
3.椅背立枕頭當靠山：
民間流傳「立枕頭」能增強氣勢，象徵背後有靠、運勢穩固。打牌時可選擇有靠背的座椅，並將抱枕豎立於椅背上，如同建立靠山，不僅象徵財運穩固，也能維持端正坐姿與沉著心態。
4.對賭具說好話強化意念：
部分玩家相信麻將、骰子具「靈性」，可透過專注意念與正向語言提升整體牌運，此開運法類似自我暗示或吸引力法則，透過堅定信念強化信心，讓判斷更果決。
5.左掌寫「乾」字握財氣：
依據奇門遁甲說法，出門前可面向東或南方，深吸一口氣吐於左掌心，再以右手在掌心輕寫「乾」字，象徵財氣入手。隨後握緊左拳，先跨出左腳步行100步，全程不說話、不回頭，完成後再前往牌局，被認為有助於提升整日牌運。
過年打牌小心踩雷！5大牌桌禁忌別觸犯
1.忌諱被拍肩、拍背：
牌桌上看似鼓勵的拍肩動作，其實被視為不吉。俗語「拍背會越拍越背」，象徵把好運拍散，也可能打亂節奏，影響後續出牌判斷。
2.手氣旺時勿離座：
當牌運正順時突然離開座位，如上廁所、裝水等行動，常被認為會中斷財氣。建議趁勢專注牌局，維持氣場與節奏，避免好運流失。
3.情緒失控或口出惡言：
心情不佳或出口罵人，容易干擾判斷，也被傳統觀念視為阻礙財運。保持平穩心態、理性應對勝負，有助於穩住整體牌勢。
4.話多易散運：
打牌時過度交談可能分心，也被視為影響氣場。簡短交流、專心思考出牌，有助於集中注意力與延續手氣。
5.牌桌上避免吃鳳梨酥：
鳳梨台語「旺來」象徵興旺，但「鳳梨酥」卻與「輸」諧音，因此被視為牌桌禁忌。為免觸霉頭，建議待牌局結束後再享用。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒，過年玩牌建議當作娛樂活動、見好就收，千萬別沈迷影響到日常生活。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1.穿紅色衣物添喜氣：
過年期間講究喜慶氛圍，紅色象徵吉祥與招財，被認為能強化正向能量。打牌時若穿紅色上衣、內搭或配件，不僅提升自信，也被視為穩住財氣、避免外流的象徵，讓好手氣延續整場牌局。
2.隨身攜帶錢母聚財：
不少人年前到廟宇求取錢母，寓意新的一年財源廣進，牌局時將錢母放入錢包或紅包袋隨身攜帶，有助於「吸金」。除了象徵意義，也能帶來心理上的安定感，使手氣更穩定。
民間流傳「立枕頭」能增強氣勢，象徵背後有靠、運勢穩固。打牌時可選擇有靠背的座椅，並將抱枕豎立於椅背上，如同建立靠山，不僅象徵財運穩固，也能維持端正坐姿與沉著心態。
4.對賭具說好話強化意念：
部分玩家相信麻將、骰子具「靈性」，可透過專注意念與正向語言提升整體牌運，此開運法類似自我暗示或吸引力法則，透過堅定信念強化信心，讓判斷更果決。
依據奇門遁甲說法，出門前可面向東或南方，深吸一口氣吐於左掌心，再以右手在掌心輕寫「乾」字，象徵財氣入手。隨後握緊左拳，先跨出左腳步行100步，全程不說話、不回頭，完成後再前往牌局，被認為有助於提升整日牌運。
過年打牌小心踩雷！5大牌桌禁忌別觸犯
1.忌諱被拍肩、拍背：
牌桌上看似鼓勵的拍肩動作，其實被視為不吉。俗語「拍背會越拍越背」，象徵把好運拍散，也可能打亂節奏，影響後續出牌判斷。
2.手氣旺時勿離座：
當牌運正順時突然離開座位，如上廁所、裝水等行動，常被認為會中斷財氣。建議趁勢專注牌局，維持氣場與節奏，避免好運流失。
心情不佳或出口罵人，容易干擾判斷，也被傳統觀念視為阻礙財運。保持平穩心態、理性應對勝負，有助於穩住整體牌勢。
4.話多易散運：
打牌時過度交談可能分心，也被視為影響氣場。簡短交流、專心思考出牌，有助於集中注意力與延續手氣。
5.牌桌上避免吃鳳梨酥：
鳳梨台語「旺來」象徵興旺，但「鳳梨酥」卻與「輸」諧音，因此被視為牌桌禁忌。為免觸霉頭，建議待牌局結束後再享用。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒，過年玩牌建議當作娛樂活動、見好就收，千萬別沈迷影響到日常生活。
更多「2026過年」相關新聞。