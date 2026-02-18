我是廣告 請繼續往下閱讀

台南武廟發福袋遇主委當眾爆吐

屏東精明寶宮遇老婦人體力不支昏倒

▲總統賴清德赴屏東精明寶宮向民眾拜年，遇上老婦人體力不支倒地，立即上前關心遞水。（圖／翻攝畫面）

從政後，多次化身賴醫師救人

大年初二，總統賴清德行程滿檔，今（17）日南下拜年，第一站先到台南武廟，第二站到屏東精明寶宮，接近中午再到高雄各地發福袋。不過，早上在台南武廟參拜時，主委感染諾羅病毒，突然當眾狂吐，噴的賴清德一身，但賴總統沒在意，趕緊上前關心狀況。沒想到人到了屏東精明寶宮時，一名老婦人疑似在太陽底下站太久昏倒，賴清德火速敢上前查看並遞水，直到老太太送醫。上午7點，賴清德就到台南的「臺灣祀典武廟」參香、發放福袋，主委林培火全程陪同，沒想到立委陳亭妃致詞到一半時，林培火突然面露難色、臉色蒼白，隨即用手摀住嘴，但仍擋不住嘔吐物，甚至不小心波及到賴總統。第一時間，賴清德並沒先清理自己，而是趕上前關心主委。還好現場有隨行醫師、安南醫院院長林聖哲在場，緊急協助林培火，並簡單處理後，讓主委儘速回家休息。對此，林培火表示，非常很拍謝，真的忍不住，因為兒子和媳婦都得了諾羅病毒，但吐一吐就沒事了。接近9點，賴清德到了屏東精明寶宮參拜、向民眾拜年，但一名老太太疑似拄著拐杖站太久，加上南部太陽大，導致她體力不支當場倒地，現場引起一陣騷動。賴清德得知消息，也馬上上前關心，而當時正在致詞的總統府秘書長潘孟安也趕緊拿麥克風協助現場指揮，直喊「總統是醫生、讓總統看一下」，當下賴清德再度化為賴醫師。好在老婦人在喝完水後，狀況逐漸好轉，由醫護人員協助就醫。賴清德曾任成大醫院臨床內科主治醫師、新樓醫院門診主治醫師，但從政後，不僅曾協助路倒騎士，擔任台南市長時，到麻豆跑行程遇車禍，立即下車協助救人。2013年坐高鐵北上參加行政院會時，聽到旅客身體不適需醫生協助，他也是馬上前往救援。2015年視察學甲區治水工程，新頭港社區理事長吳政良疑似血糖過低導致臉色發白、冒冷汗，後來賴清德親自餵蛋糕協助送醫。2016年再訪美的飛機上，遇到外籍旅客不舒服也伸出援手。2025年接見獅子會成員時，一名成員突然在賴清德面前昏倒，賴清德也火速蹲地診斷。即使從政多年，賴清德依舊不忘自己的醫師魂仍在心中，並身體力行、緊急對需要的民眾給予及時處置。