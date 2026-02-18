我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園一名吳姓男子因對方積欠5千元遲未歸還，昨（17）日晚間以投資為由約對方見面後，惱火對方欠錢竟敢欠過年，竟與同行的2名友人砸損對方車窗，致被害人驚恐駕車逃離過程中擦撞安全島。警方獲報於3小時內逮人，全案依《刑法》妨礙自由及毀損罪嫌，移請桃園地方檢察署偵辦。據了解，吳姓男子與被害人因有5千元的借貸糾紛，昨晚20時53分許以投資為名約了被害人在桃園區龍壽街路旁面商，然吳男以對方欠錢沒欠過年為由，要求對方先還錢，因而起了口角。吳男惱火對方不還錢，憤而和同行的2名友人徒手砸損被害人所駕駛自小客車窗，被害人眼見苗頭不對，立即駕車逃離現場，當事人因太過緊張，不慎於蘆竹區龍壽街與文中路一段右轉時擦撞分隔島，導致車輛故障卡在路中央，而後他下車狂奔至一旁果菜市場內躲避，過程中還一度跌倒，最後向警方報案，請求救援。轄區龍安派出所接獲通報後，隨即趕往現場，釐清案情後迅速展開追查，於3小時內將吳姓男子等3人全數查緝到案，全案依《刑法》妨礙自由及毀損罪嫌，移請桃園地方檢察署偵辦。