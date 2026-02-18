我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖縣長陳光復昨日下午參加活動時，不慎從樓梯摔落，造成昏迷送醫，晚間緊急搭乘醫療直升機轉送高雄榮總醫治。台灣民眾黨創黨主席柯文哲今（18）日表示，他沒看過陳光復的病例，也不能講什麼，但從這事件，他則是看到澎湖醫療資源缺乏的問題。柯文哲今日到苗栗縣竹南、頭份地區拜廟，與即將接任苗栗縣副縣長的前立委賴香伶於頭份義民廟一同受訪，針對陳光復跌倒重摔昏迷一事。柯文哲回應說，有可能因跌倒致腦出血，也有可能因腦出血後而跌倒，是醫師診斷上需要釐清的問題，因為他沒看過陳光復的病例，也不能講什麼，還是要有足夠的資訊。柯文哲強調，從此事件，他也看到一個問題，澎湖遇要緊急開腦手術還要送高雄，他比較關心澎湖醫療資源缺乏的問題。賴香伶將於3月接任苗栗副縣長，柯文哲表示，感謝鍾東錦縣長的提把，賴香伶當過北市勞動局長6年多，又當過立委，現在是民眾黨政策會的執行長，從中央到地方資歷非常完整，相信工作上絕對沒問題，一定能做得很好。