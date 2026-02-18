2026農曆春節，過年出門走春加碼開喝「買一送一」手搖飲料優惠！《NOWNEWS今日新聞》記者再幫大家挖出好康，百萬YouTuber滴妹創立的再睡5分鐘表示，「買一送一、第二杯半價」小咖&布朗環島走春計畫，買COMEBUY冬片比賽茶「免費送可樂果」，買一手私藏世界紅茶「珍珠太厚生乳奶茶」陳奕迅Eason同款單杯特價。
再睡5分鐘：「買一送一、第二杯半價」環島優惠
百萬YouTuber滴妹創立的手搖飲料「再睡5分鐘」，春節期間推出「小咖＆布朗環島走春計畫」，以「環島走春」為概念，派出品牌人氣角色小咖與布朗到全台門市作為駐點小店長，並推出單店限定優惠。
◾️買一送一、第二杯半價！即日起至3月27日，於活動門市拍下指定陳設上傳任意社群平台並出示，即可享該門市限定的專屬優惠（此優惠不得與其他優惠合併使用，環保杯優惠除外）。
全品項買一送一！高雄義享店、台南南紡店、屏東太平洋店、台中一中店、苗栗竹南店（每筆訂單限購買乙組；贈送之品項需相同風味、尺寸、糖冰比、配料。）
指定系列飲品買一送一！台北寧夏店、台北江南店（每筆訂單限購買乙組；贈送之品項需相同風味、尺寸、糖冰比、配料。）
全品項第二杯半價！台中誠品480店、台南中正店、三峽和平店、楠梓藍田店、鹿港中山店、台中美村店*、台北大安店、新竹巨城店、竹北博愛店、台北南陽店（每筆訂單限折乙組共2杯；飲品不限風味、尺寸、配料。）
全品項任兩杯8折！桃園統領店、南港興華店、板橋陽明店、新莊幸福店、新北樂華店、新竹光復店、台北吳興店（每筆訂單限折乙組 (即2杯)；飲品不限風味、尺寸、配料。）
◾️日日喝奶茶第二杯半價！2月23日至3月13日，活動期間凡購買「日日喝奶茶」濃茶風味系列飲品享「第二杯半價」優惠。
提醒大家，每筆訂單限購乙組（即2杯），以價高者折扣；無法提供額外加料服務，如需加料需以原價計算；優惠不併用，環保杯優惠除外。
◾️買5分鐘特調送刮刮樂！3月14日至3月27日，活動期間凡購買「5分鐘特調」系列指定飲品任一杯，即可獲得「療癒限定刮刮卡」乙張，有機會刮中買一送一、第二杯半價、單杯折5元、單杯9折等優惠。每筆訂單限領刮刮卡乙次。
COMEBUY：買冬片比賽茶「免費送可樂果」
COMEBUY表示，二月聯名可樂果兩大優惠：
◾️即日起，全台COMEBUY門市，單筆消費任1杯冬片比賽茶「免費送可樂果 黃金起司口味」12g乙包。
◾️即日起至3月1日，結帳前出示可樂果黃金起司口味（88g／160g）包裝袋，可享單筆總金額消費「現折5元」優惠。
提醒大家，每人單筆限贈乙包，不可累計或拆單；限現場櫃台/自助點餐機，外送/預點不適用；不得與其他優惠併用，數量有限，贈完為止
一手私藏：陳奕迅Eason同款「珍珠太厚生乳奶茶」單杯特價
一手私藏世界紅茶表示，陳奕迅Eason同款優惠過年爽喝，即日起至2月22日，「珍珠太厚生乳奶茶」單杯特價65元！香濃厚實又滑順的生乳奶茶搭配Q彈黑珍珠，滿足咀嚼控。
提醒大家，每人每次限購2杯，冷飲限定；限來店消費，自備杯可重複折扣；優惠飲品不與集點、寄杯活動併用；線上訂購自取，外送不適用此優惠。
資料來源：YouTuber滴妹、再睡5分鐘、COMEBUY、一手私藏世界紅茶
