台東縣池上鄉振興村一名70歲陳姓獨居老翁日前前往自家菜園巡視時，不慎跌倒，竟在原地受困長達3天。今天上午9時47分，有民眾發現老翁連續3天敲門無人應答，擔心他可能發生意外，立刻撥打池上聯合所電話求助警方。員警在村長和地方民代協同搜尋，才在一處山坡菜園找到陳男，他靠飲用身旁一個水桶的髒水維生，獲救時意識清醒，僅體溫略高，令人覺得不可思議。警方指出，18日上午9時47分接獲民眾報案，池上鄉振興村一處民宅內獨居長者連三日敲門均未有人回應，所長蔡欣妤與警員林泓成獲報後，立即趕赴現場查訪，於屋內未發現長者蹤影，警方隨即聯絡村長林宗玉與地方代表潘旭瑞，一同擴大搜尋範圍，逐一檢查住家周邊、鄰近山坡與菜園。終於在一處偏僻的山坡菜園內，發現老翁倒臥在地，雖意識清楚，卻因行動不便無法自行起身。他向警消說，他跌倒後只能靠附近水桶裡的水、沿著木棍流下的水維持3天生存，這段經歷讓員警聽了都感到難以置信。警方隨即通報關山消防分隊迅速抵達現場。由於地勢陡峭、通行困難，警消人員小心使用擔架固定老翁，步行抬送至道路旁救護車，全程戒備避免二次傷害，隨後送往關山慈濟醫院進一步治療。現場測得生命徵象穩定，僅體溫略高，整個救援過程分工明確、協作順暢，展現地方團隊合作默契。陳姓老翁表示，日前前往菜園巡視時不慎跌倒，因地勢偏僻、行動不便，無法自行起身，已在原地受困三日，還好鄰近有一個水桶和木棍，受困期間僅靠「舔水」維生，幸運存活了下來。警方呼籲，家中若有獨居長者，或發現異狀，家屬應多加關懷並保持聯繫，也可與村里長或警方建立聯絡機制。