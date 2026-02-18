我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣副縣長陳見賢應新埔廣和宮主委潘鵬仁邀請，與民眾黨創黨主席柯文哲、新竹市副市長邱臣遠合體拜年，互動熱絡。陳見賢社群粉絲專頁今（18）日發佈在廣和宮的「藍白合體拜年」影片，共同為新的一年祈福。由於新竹市已確定藍白合，由新竹市現任市長高虹安參選，新竹縣是否也藍白合引發關注。大年初一，陳見賢先是陪同新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳前往峨眉鄉隆聖宮及天恩彌勒佛院參拜；下午則轉往新埔鎮廣和宮，與柯文哲、邱臣遠會合、參拜，推廣在地文創與產業，眾人虔誠祈求新的一年風調雨順、國泰民安。在今天曝光的影片中，廣和宮主委潘鵬仁向柯、陳二人展示了結合文創設計的平安米，其金磚與存錢筒的造型既討喜又具吉祥寓意。陳見賢也藉機向柯文哲介紹新埔著名的「三街六巷九宗祠」、柿餅產業、當季桶柑及東方美人茶。影片最後，眾人齊聲祝福新竹縣鄉親「馬年行大運」。​陳見賢於社群貼文中表示，新竹縣不僅有人情味，更有深厚的文化底蘊與產業故事。新的一年從祈福出發，也從地方紮根，期許每一份努力都能為家鄉帶來更踏實的改變。外界關注柯、陳合體是否觸及竹縣「藍白合」議題？對此，陳見賢發言人田芮熙受訪表示：「雙方有默契，過年期間不聊政治。」見面話題多圍繞在觀光文化與地方發展，為新年祈福。​據了解，柯文哲大年初一展開走春行程。除合體高虹安、邱臣遠外，新竹縣行程與陳見賢同框。這也是兩人首度在年節期間公開互動，不談政治，但默契盡在不言中。