我是廣告 請繼續往下閱讀

事故詳情與現場狀況

傷亡統計

調查與氣候背景

美國科羅拉多州州際公路發生重大車禍！25號州際公路（Interstate 25）遭到沙塵暴侵襲，造成能見度不佳，30多輛車、其中包括6輛連結車發生連環車禍，造成4人死亡、29人受傷，另外還有4隻山羊死亡。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、CBS、美聯社等外媒報導，事情發生在當地時間17日上午10點左右，位於25號州際公路北上路段。當時強風將沙塵吹向普布羅 （Pueblo）以南路段，引發了沙塵暴現象，導致駕駛人的視線極低甚至完全喪失，發生30多輛車捲入連環車禍。科羅拉多州巡警里昂（Brian Lyons）表示，當下「能見度幾乎為零。」從現場畫面可以看到，沙塵漫天飛舞、天空呈現一片灰霧，幾乎看不清楚遠方道路和景色。據調查人員的初步估計，至少有30輛車捲入其中，包括6 輛聯結車以及多輛小客車。部分車輛當時正拖著馬匹運輸車，車內載有動物。當地警方證實，車禍造成4人死亡，並有多人受傷，共有29人被緊急送往當地醫院。傷者的傷勢從輕傷到重傷不等，但目前尚無法得知受治者的確切狀況。調查人員表示，4名死者分別位於不同的車輛中。州際公路的雙向車道均發生了車禍。巡警局表示，南下路段的事故僅造成財產損失，並無人員死亡。另外，一輛涉事車輛是拖著拖車的小貨車，車內載有32隻山羊，其中4隻山羊死亡。巡警局發言人門德斯（Sherri Mendez）表示，這起車禍原因仍在調查中。「視線不佳」將被列為關鍵因素之一，但也不排除其他潛在因素。里昂表示，雖然早上有收到風力增強的預警，但當時並未封閉道路，「這是一場移動極快的風暴，風速突然飆升。不幸的是，由於該地區缺乏降雨水分，地面的泥土和沙塵直接橫掃過，造成了所謂沙塵暴的狀態。」科羅拉多州東部17日因強風來襲，加上天氣溫暖又極度乾燥，野火風險升高，並導致丹佛機場航班延誤。