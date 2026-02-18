我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭北向各匝道入口今天起至大年初五，每天下午 1時至6時實施高乘載管制。

國 5今天至19日5時至12時封閉石碇及坪林南向入口匝道，今天至21日13時至18時蘇澳至頭城北向入口實施高乘載管制；另蘇花路廊今天至19日4時至17時（雙向）、2月20日至21日12時至20時（北向）及2月22日12時至18時（北向）禁止21公噸以上大貨車通行，開放大客車行駛蘇花改路肩。

大年初二民眾紛紛回娘家、走春出遊，國5的南北車流湧現，上午前往宜蘭的南下車潮陸續增加，預估下午2時後逐漸紓緩；國5北向車潮從上午10時許陸續增加，高公局預估恐一路塞到深夜，南港至頭城南向部分則估計會塞到下午4時。今天氣候涼爽，除了跨縣市回娘家人潮，也有在地走春拜廟及旅客車潮，國5車流除了南向車多壅塞，今天也開始出現春節連假北上車流，大年初二是這次連假國5南北車流的最大量，合計上看8.2萬輛次；宜蘭縣警局提醒用路人，交通部高公局建議，計畫行駛國道5號南向的用路人，儘量於下午5時後再出發，以節省行車時間。同時呼籲民眾可多利用高速公路1968網站及App，或行車途中收聽警廣，即時掌握路況，避開壅塞時段與路段。另外，宜蘭警方也加派警民力於蘇花改沿線重要路口、各大廟宇及熱門景點周邊維護交通秩序，全面啟動交通疏導勤務；縣內大里天公廟、三清宮、草湖玉尊宮及南方澳南天宮等大型廟宇，湧入許多香客，請民眾多加利用停車場或附近停車格，避免違停路邊阻礙交通。