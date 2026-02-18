我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新竹縣長黨內初選備戰升溫，國民黨兩大「戰神」級、也是前後任立院黨團書記長立委羅智強、王鴻薇，透過影片除了向新竹鄉親拜年，更力挺徐欣瑩是國民黨守護新竹縣的最佳人選。羅智強表示，徐欣瑩的「交大理工博士」背景，面對AI浪潮與科技競爭，新竹縣作為台灣科技心臟，不能沒有一位「懂科技」的首長。他大力推薦徐欣瑩兼具專業與愛心，是能將「科技紅利」轉化為「縣民福利」的關鍵人物。這番話被視為直攻竹科與中產階級選票，也向黨內喊話徐欣瑩具備最符合新竹DNA的特質。王鴻薇表示，徐欣瑩平日問政理性專業，但在爭取新竹建設與預算時展現強大韌性，是她在立院的「好戰友」，「新竹贏（瑩）起來」，象徵國民黨從中央到地方的戰力串聯。王鴻薇表態，無疑為徐欣瑩在「正藍軍」群體中注入一劑強心針。徐欣瑩表示，感謝兩位前後任國民黨立院黨團書記長的力挺，新竹縣的未來需要「中央連線、地方落實」，她將帶著這份戰鬥情誼，為新竹縣民拚出「科技、美好、AI」的新未來。