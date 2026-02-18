我是廣告 請繼續往下閱讀

▲天天向上祈福燈，抬頭可見媽祖影像與賜福話語，象徵事業步步高升(圖／民政局提供2026.2.18)

2026中台灣燈會在台中中央公園閃耀登場啦！今年絕不能錯過的打卡熱點，就在民政局「幸福祈願村」燈區！台中市政府民政局攜手豐原慈濟宮，重磅打造超好玩的「媽祖童樂園」沉浸式祈福燈組，把傳統信仰變身闖關遊樂場，讓你邊拍、邊玩、邊集好運。民政局長吳世瑋表示，豐原慈濟宮為地方重要信仰中心，長期投入公益與文化推廣，展現傳統宮廟與時俱進的活力。本次「媽祖童樂園」以百年庇佑文化為核心，巧妙結合祈福幣、祈福橋等設計，將傳統花燈轉化為宛如闖關遊樂場的互動體驗，讓民眾在賞燈之餘還能打卡許願，已成為民政燈區必拍、必玩的熱門亮點。豐原慈濟宮主委陳誌鋒也大力推薦園區內的「四大祈福攻略」：：巨型古錢幣花燈，鑽錢孔合影讓你財源滾滾來。：走過超Ｑ平安橋，把厄運留在過去，把健康帶回家。：抬頭接收媽祖專屬賜福，加持你事業步步高升。：漫步喜氣長廊，還能體驗猜燈謎的傳統樂趣。民政局說，豐原慈濟宮透過此次燈會展現深厚宮廟文化底蘊與創新活力，將媽祖庇佑祝福轉化為兼具互動與趣味的賞燈體驗，讓宗教信仰以更貼近民眾生活的方式傳遞，並於燈會期間加碼推出限量祈福好禮，自2月23日至3月3日每晚6時30分限量發放「馬年錢母」100個、7時30分發放「月老姻緣繩」100個，送完為止。，歡迎全國民眾把握展期到台中中央公園賞燈打卡、闖關祈福，一次收穫財氣、平安與好姻緣。