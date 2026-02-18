我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李睿紳（右）透露5月要大手筆招待媽媽出國旅遊，賴郁庭則表示最懷念家鄉味，每年過年都一定要回家圍爐、包紅包給晚輩。（圖／三立提供）

三立八點台劇《百味人生》劇組為了讓觀眾過年期間戲劇不間斷，近期展開馬拉松式拍攝。劇中男神李睿紳與長腿女神賴郁庭忙翻天，日前在趕戲空檔中，兩人接受訪問分享新春計畫，李睿紳大笑直呼：「我過年只想好好躺平！」展現出台八演員最真實的渴望，而賴郁庭則透露過年回嘉義圍爐，也點名回家時必吃雞肉飯。連續幾檔演出台八、人氣穩定攀升的李睿紳，今年工作行程排得滿滿。談到新年願望，他毫無偶像包袱地表示，最期待的就是澈底放空、放慢步調休息。雖然想在家「躺平」，但身為人子與人夫的責任沒忘，他透露一定會包個大紅包感謝媽媽一整年的辛苦，甚至已經規劃好5月要大手筆招待媽媽出國旅遊，幽默自嘲：「我負責出錢，但我要留下來上班！」至於大年初一，李睿紳將帶著妻小回娘家團圓。往年習慣環島走春，今年為了避開人潮，改陪岳父母打麻將、喝點小酒。此外，寵兒狂魔的他計畫帶兒子去關渡看恐龍展，即便預期人潮眾多，仍想陪孩子跑跑跳跳。他感性表示：「只要老婆和長輩們開心，對我來說就是完美的新年。」李睿紳螢幕搭檔賴郁庭則是道地的嘉義女孩，談到過年眼神發亮。她笑說，嘉義人的年夜飯桌上絕對少不了「雞肉飯」元素，不管是切一大盤雞肉片還是淋上香濃雞油，那口家鄉味才是真正的過年。隨著《百味人生》中亮眼表現，她也大方表示今年紅包預算想加碼，雖然包給晚輩的數字一年比一年驚人，但看著孩子們的笑容就覺得很值得。對於紅包禮儀，賴郁庭有著獨特的堅持，她強調：「金額一定要雙數，象徵好事成雙！」且為了展現對長輩的尊重，一定會親自跑銀行換新鈔，認為新鈔才有新年氣象。雖然具體金額是「不能說的秘密」，但孝心早已滿溢。從李睿紳的居家放鬆到賴郁庭的傳統團圓，兩位台八紅人展現了戲服下的平凡幸福。無論趕戲再忙，對他們而言，能與家人圍爐、分享紅包喜氣，就是生活中最珍貴的「百味人生」。