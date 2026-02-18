我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許多家庭三代同堂參與娘家宴，邊享用佳餚邊欣賞節目，留下珍貴團聚回憶。（圖／記者莊全成攝，2026.02.18）

▲娘家宴席開近300桌，來自各村婦女與家人齊聚一堂共享溫馨團圓時光。（圖／記者莊全成攝，2026.02.18）

▲娘家宴活動精彩變臉秀演出，演員瞬間換臉技藝精湛，近距離互動引起現場驚呼連連。（圖／記者莊全成攝，2026.02.18）

屏東縣九如鄉今（18）日舉辦大年初二娘家宴，活動席開近300桌，來自全鄉各村婦女與家人齊聚一堂，在熱鬧歡樂的氛圍中共享團圓餐敘與精彩表演，現場笑聲此起彼落、溫情洋溢，不僅展現地方濃厚人情味，也傳遞對女性鄉親的關懷與重視。活動開場由縣長周春米、副議長盧文瑞與鄉長藍聰信及鄉民代表共同大合唱〈回娘家〉揭開序幕。餐敘過程中，民眾一邊品嚐美味佳餚一邊欣賞表演歡笑聲不斷，許多家庭更是三代同堂參與，共享難得團聚時光。不僅讓婦女鄉親感受到如同回娘家的祝福與關懷，也讓九如鄉再添滿滿人情味與凝聚力，展現地方幸福共好的溫暖力量。本次活動以「回娘家、呷平安、享幸福」為主軸，安排舞台演出、互動橋段及溫馨餐敘，讓平日忙於家庭與工作的婦女朋友能暫時放下辛勞，與姐妹好友輕鬆相聚。許多參與者表示，能與親友同桌吃飯、聊天看表演，就像真正回到娘家般溫暖，內心充滿感動，也感謝鄉公所用心規劃，讓大家留下美好回憶。鄉長藍聰信表示，婦女長年在家庭照顧、社區服務及地方發展中扮演關鍵角色，是社會最穩定的重要力量，希望透過娘家宴向大家表達感謝與肯定，讓每位女性都能感受到被重視與尊榮；同時藉由活動促進鄰里互動與情感交流，凝聚社區向心力，打造更幸福和諧的生活環境。