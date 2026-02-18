大年初二持續受到冷空氣影響，今（18日）晨台北站出現14度低溫，已達大陸冷氣團標準，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（19）日初三白天起將逐漸回溫、冷空氣減弱，全台各地回溫一路到開工日（23日），不過初四水氣稍增，大台北、東半部、恆春半島有局部降雨機會，民眾過年走春需特別留意。
初二水氣減少回溫！東半部、恆春半島仍有降雨
中央氣象署預報員鄭傑仁表示，目前冷高壓處在北方，低層雲逐漸影響台灣，北部、東半部雲量偏多，中南部雲量偏少，大致上保持多雲到晴可見陽光的天氣，今天整體相比昨天水氣量少，但東半部沿海、蘭嶼、綠島仍有降雨機會，北部山區則有零星訊號。
根據初二天氣，預計白天北部、宜蘭、花蓮約18至20度，感受上偏冷；台中到台南、台東地區則落在22至24度間；高屏地區氣溫稍高，白天高溫上看25至26度。初二降雨方面，水氣逐漸減少，降雨方面以東半部、恆春半島降雨機會比較高，馬祖整天偏涼冷，澎湖、金門白天高溫有機會來到19度左右，夜晚清晨仍偏涼冷。
初三回暖把握走春！初四大台北、東半部又變天轉濕
鄭傑仁說明，冷空氣從昨日影響至今日，北部、宜蘭感受偏涼冷，其他地方早晚亦是，從明（19）日初三白天開始，冷空氣將逐漸減弱，各地溫度逐漸回升，東半部、西半部山區仍有零星降雨機會，但雨量不多、雨區範圍偏小。
初四（20日）水氣稍微增多，由於華南水氣移動到台灣北部上空，屆時大台北、東半部、恆春半島有局部下雨機會，中部以北同樣有零星降雨可能，其他地區維持多雲到晴天氣型態。
春節天氣一路暖到開工日！下週二冷空氣襲台
初五（21日）至下週一開工日（23日）天氣，風向將轉呈偏東南風，降雨區域以花蓮、台中及恆春半島為主，到時將有局部陣雨機會，宜蘭地區則有零星降雨，西半部維持多雲到晴。但下周二（24日）將有另一波冷空氣南下，東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率與範圍增加。
資料來源：中央氣象署
