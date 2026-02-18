我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市一名男子在除夕夜當天晚上，開車載著妻女行經新北市新店區中興路三段、寶慶街口，停等紅燈時因不耐女兒吵鬧，竟直接將女兒趕下車，所幸女兒並無危險，新店分局也依兒少法將離譜父親函請社會局裁處，另外依照道交條開罰。新店分局表示，16日傍晚5時50分，新北市新店區中興路三段發生丟包幼童案件，本分局獲悉後調閱監視器畫面追查，進而得知44歲張姓男子因不滿女兒吵鬧，遂將女兒趕出車外，妻子立刻下車追趕女兒，張男在下個路口迴轉，並將妻女接回家，經訪查後確認女童安全無虞，將配合家防中心調查及協助相關事宜。事後警方調閱監視器，發現確實有此事，經確認女童並無大礙，警方指出，張男違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條「任何人對於兒童及少年不得有下列行為」中的迫使或誘使兒童及少年處於對其生命、身體易發生立即危險或傷害之環境將交由社會局裁罰，依法可處6萬元以上60萬元以下罰款，並得公布其姓名。新北市社會局表示，有關民眾通報兒童於馬路疑似遭不當對待之情事，新北市家防中心已接獲通報，將由警政及社政單位共同查詢案家身分，確認過往照顧狀況、兒童安全及家庭保護功能，後續將依案家需求提供親職教育、親職減壓等相關服務，藉以確保兒童安全。