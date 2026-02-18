我是廣告 請繼續往下閱讀

組建「第二次高市內閣」

因應上週眾議院大選結束，日本於今（18）日召開特別國會並進行首相指名選舉。高市早苗在下午舉行的眾議院全體會議上，被正式指名為日本第105任首相（內閣總理大臣）。綜合富士新聞網、產經新聞等日媒報導，因應眾議院選舉結束，高市早苗在今日早上宣布解散內閣，並於同日下午1點舉行的眾議院全體會議中，獲得指名成為第105任內閣總理大臣。此外，會議一開始進行了議長與副議長的投票選舉，最終由自民黨的森英介出任議長，副議長則由中道改革聯合的石井啟一出任。參議院目前仍在進行總理大臣指名選舉。據憲法規定，總理指名以眾議院的表決結果為優先，因此高市早苗再次當選內閣總理大臣已成定局。在首相指名選舉前，高市首相於自民黨兩院議員總會上致詞，展現對政權營運的決心。她表示：「為了讓日本列島變得強韌且富饒，自民黨在本次總選舉中提出了政權公約並接受國民審判，最終獲得了信任。對於這些政策，我們要在黨內討論如何以最迅速且有效的方式推進，全黨一心共同執行。」高市早苗在經過皇居的親任式與閣僚認證式後，將於18日內正式組建與「日本維新會」聯合執政的第2次高市內閣。目前已確定內閣成員將全員留任。在組閣完成後，高市早苗預定召開記者會，針對她在眾院選期間主張的「負責任的積極財政」「強化情報體系」等未來政權營運方針進行說明。