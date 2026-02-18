我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆大年初二，立法院副院長江啟臣今(18) 日持續展開大台中新春參訪行程，上午先後前往北屯松竹寺、潭子潭水亭為民祈福，隨後回到家鄉豐原慈濟宮，與立法院長韓國瑜合體向鄉親拜年，並發放丙午馬年開運紅包。現場湧入數千名熱情民眾，展現國會雙龍頭的高人氣，也為春節增添濃厚的喜慶氣氛。今年適逢丙午馬年，江啟臣指出，韓院長與他特地選在初二來到豐原慈濟宮，這已是韓院長連續第三年造訪這座地方信仰中心。兩人今默契十足，皆身著深色西裝並在領口別上國旗小徽章，展現對民意的重視。他笑稱，在晴朗好天氣下看到鄉親如此踴躍，讓他與韓院長都感到元氣滿滿，這份默契不僅體現在穿著上，更展現在為民服務的初衷。韓國瑜致詞時表示，來臺中向父老鄉親拜年已成為他每年的傳統。他並盛讚江啟臣幾十年來在地方的深耕、國會的表現，以及推動國會外交、行銷臺灣民主的成果，直呼鄉親有目共睹，是非常棒的人才。他強調，非常榮幸能與江副院長在立法院並肩合作，期盼新的一年國會能更加和諧，全臺人民都能福氣安康。此外，江啟臣也特別感謝豐原慈濟宮團隊長期對地方文化傳承的努力，尤其肯定近年籌辦「百年大醮」的用心。最後，他引用韓國瑜今年的春聯賀詞「馬上幸福」，祝福全國鄉親在馬年都能「馬到成功、一馬當先」，期盼大家平安健康，今年一定比去年更好。