經濟要發展，治安更要顧！市長盧秀燕上任7週年，市府團隊針對八大行業、電子遊戲場、網咖及飲酒店等特定行業，展開了長達7年的「高強度聯合稽查」，自108年至114年底，市府團隊已執行逾9千場次稽查，不僅開罰達1,175萬元，更對29件重大違規祭出「斷水斷電」處分，強力掃蕩治安死角！經發局指出，台中市經濟強勁帶動消費動能，也吸引特定行業進駐。為防範衍生的噪音與治安隱憂，市府由經發局主導，結合警察、都發、消防及衛生等局處組成聯合稽查小組。七年來共計出擊9,182家次，平均每年稽查逾1,300家。對於未經許可於住宅區經營飲酒店、視聽歌唱業且屢勸不聽者，市府貫徹「零容忍」態度，依都市計畫法及建築法強制斷水斷電，絕不寬貸。在「嚴格審查、加強稽查、輔導轉型」三管齊下的策略下，台中市特定行業數量呈現顯著下降。統計至114年底，電子遊戲場業自189家降至171家；八大及飲酒店業自268家降至236家；資訊休閒業更從62家大幅降至39家。各類列管家數平均降幅達13%，有效壓縮非法業者生存空間。市府強調，未來將持續秉持輔導與取締並重的原則，為市民守護安心、宜居的城市環境。