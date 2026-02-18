我是廣告 請繼續往下閱讀

奪下大單！輝達今（18）日宣布，已與Meta簽署一項多年協議，此次合作推動輝達CPU的大規模部署，將向Meta出售數百萬顆現有和未來即將上市的AI晶片，包括與英特爾及超微半導體（AMD）產品競爭的中央處理器。輝達表示，Meta將打造針對訓練與推論優化的超大規模資料中心，以支持該公司的長期AI基礎設施藍圖。此次簽署的長約並未透露出售金額，不過，輝達指出，雙方合作將包括出售數百萬顆Blackwell與Rubin GPU的應用，並將Spectrum-X™乙太網路交換器整合至Meta的Facebook開放交換系統（Facebook Open Switching System）平台。輝達與Meta簽訂的長期策略採購協議，不僅確保Meta在繼續大量部署自有ASIC之際，輝達仍是Meta最重要的AI算力平台供應商、不會被超微追上，而Meta採用輝達開發的的中央處理器，也有可能讓超微蓬勃發展的資料中心伺服器用中央處理器生意發展速度受阻，以及正在下滑中的英特爾伺服器中央處理器更加雪上加霜。輝達執行長黃仁勳表示，沒有人能像Meta這樣大規模地部署AI，將前端研究與工業級基礎設施結合，為全球數十億用戶提供最大規模的個人化與推薦系統。透過在CPU、GPU、網路與軟體方面的深度協同設計，輝達正為Meta的研究人員與工程師提供完整的NVIDIA 平台，助力他們奠定下一代AI前端基礎。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）則表示，很高興能擴大與輝達的合作，利用其Vera Rubin平台建立領先的集群，為全球每個人提供個人超級智慧（Personal Superintelligence）。雖然輝達從未公布對Meta的銷售數字，但業界普遍認為，Meta是輝達最近一季的四大客戶之一；此四大客戶貢獻輝達營收的61%。外媒路透社報導，半導體與科技產業分析師穆黑德（Patrick Moorhead）指出，輝達此次特別強調這項合作，顯示公司不僅穩住了與Meta的大型業務，並且中央處理器晶片業務正在穩步成長。