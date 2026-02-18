我是廣告 請繼續往下閱讀

▲可愛的古古將是《曼達洛人與古古》的最大看點之一。（圖／盧卡斯影業提供）

全球《星際大戰》迷苦等7年、終於將在今年等到此系列的最新電影《曼達洛人與古古》，首支正式預告登場，只見愛玩鬧的古古在駕駛艙內調皮地亂按儀表板按鈕，導致飛船瞬間熄火，依舊讓超Man的曼達洛人對他沒輒。影史傳奇影星雪歌妮薇佛更將以本片首度加入《星戰》宇宙，演出備受期待，當粉絲們看到精彩片段，不禁嘆道：「感動到要哭了！」《曼達洛人與古古》是《星戰》系列繼《STAR WARS：天行者的崛起》後、睽違7年的最新相關電影，預告強打「宇宙最可愛星際寶貝」古古，他和曼達洛人這對跨星系的另類搭檔，有類似父子的情誼，將是今年大銀幕上最爆笑又感人的組合。雪歌妮薇佛扮演的高層人物，則警告曼達洛人：「這跟復仇無關，