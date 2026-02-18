全球《星際大戰》迷苦等7年、終於將在今年等到此系列的最新電影《曼達洛人與古古》，首支正式預告登場，只見愛玩鬧的古古在駕駛艙內調皮地亂按儀表板按鈕，導致飛船瞬間熄火，依舊讓超Man的曼達洛人對他沒輒。影史傳奇影星雪歌妮薇佛更將以本片首度加入《星戰》宇宙，演出備受期待，當粉絲們看到精彩片段，不禁嘆道：「感動到要哭了！」
雪歌妮薇佛加入《星戰》 佩德羅帕斯卡銀幕大冒險
《曼達洛人與古古》是《星戰》系列繼《STAR WARS：天行者的崛起》後、睽違7年的最新相關電影，預告強打「宇宙最可愛星際寶貝」古古，他和曼達洛人這對跨星系的另類搭檔，有類似父子的情誼，將是今年大銀幕上最爆笑又感人的組合。雪歌妮薇佛扮演的高層人物，則警告曼達洛人：「這跟復仇無關，
而是為了阻止另一場戰爭。」暗示帝國殘存勢力正蠢蠢欲動，拉高粉絲的期待。
扮演曼達洛人的佩德羅帕斯卡，近年來在歐美娛樂界大為走紅，許多知名影片都能看到他的身影，甚至傳出同公司的巨星師哥湯姆克魯斯都對他很顧忌，怕他一下子紅太快、威脅自身的「一哥」地位。這回在《曼達洛人與古古》，佩德羅要與超可愛的古古一起經歷冒險，之前在影集《曼達洛人》都鮮少露臉的他，這回在電影版中亮相的機會不少，影迷們都覺得大加分。
不是《星戰》粉絲也能輕鬆欣賞 《鋼鐵人》導演又一力作
曾是《異形》系列台柱、《阿凡達》系列中也有強大存在感的雪歌妮薇佛，在科幻片迷眼中的地位之崇高、絕對不容懷疑，她在76歲才終於要加入《星戰》系列，是粉絲矚目的大事，雖然在預告片中只出現一回，粉絲已經很期待她在片子裡的戲分，也相信她會為《星戰》宇宙帶來更多的能量。
曼達洛人與古古將踏上尋找惡名昭彰「赫特族」
的危險旅程，早先在《星戰》系列就出現過、粉絲非常熟悉的赫特族大反派賈霸，再度回歸，還獰笑威脅曼達洛人：「 你會受苦的，下一個就輪古古。」面危機關頭竟出現了曼達洛族傳說中的至高象徵—活生生的神話密索龍躍然眼 前，視覺特效讓人大飽眼福，也是曼達洛族復興的重要轉折。
曾經捧紅小勞勃道尼的《鋼鐵人》導演強法夫洛，此次執導《曼達洛人與古古》以更頂尖的視效，要給觀眾更大的銀幕震撼，強調之前
就算沒看過《星戰》系列的全新粉絲，也能夠輕鬆欣賞，《曼達洛人與古古》將於 5月20日（週三）在全台戲院上映。
