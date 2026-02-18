我是廣告 請繼續往下閱讀

▲當丸山希奪下銅牌的消息傳回村內時，超過百名村民聚集在公開轉播會場喜極而泣。（圖／美聯社／達志影像）

在剛落幕的2026年米蘭-柯蒂納冬季奧運（Milano Cortina 2026）中，為日本隊奪下跳台滑雪混合團體及女子個人標準台兩面銅牌的明星選手丸山希（Nozomi Maruyama），今（18）日與隊友高梨沙羅一同載譽歸國。丸山希的家鄉長野縣野澤溫泉村，這座人口僅約3600人的小村莊，正因迎來暌違32年的奧運獎牌而全村沸騰。野澤溫泉村是日本著名的滑雪聖地，擁有超過100年歷史的滑雪俱樂部。早在1924年開設滑雪場時，就曾留下全體村民合力搬運鋼索、設置纜車的傳奇故事。如今該雪場已發展成擁有44條滑雪道、國內頂尖規模的度假勝地，更曾是1998年長野冬奧冬季兩項的比賽場地。這座小村莊對選手培育不遺餘力，堪稱「奧運選手的搖籃」。包含本次奪牌的丸山希在內，歷年來已培育出高達17名奧運代表選手，其中包括1992年阿爾貝維爾與1994年利勒哈默爾冬奧的北歐兩項團體金牌得主河野孝典。由於許多選手退役後選擇留在故鄉服務，在村內偶遇奧運選手的機率極高。現任村長上野雄大曾是世界盃選手，其妻子三星真奈美更是索契冬奧代表。在這裡，不論是滑雪場社長、飯店老闆或是餐廳員工，都可能是曾代表國家征戰世界的頂尖運動員。丸山希自幼便在村內的滑雪俱樂部接受訓練。為了支持她本次參賽，村公所特別發放了約3600份支持海報給全村1800個住戶，確保家家戶戶都能為這位「野澤溫泉村之光」加油。當丸山希奪下銅牌的消息傳回村內時，超過百名村民聚集在公開轉播會場喜極而泣。儘管16日凌晨的大跳台比賽環境惡劣，丸山希仍以第8名佳績完賽，村民們紛紛表示：「能在這種條件下努力奮鬥，我們深感自豪。」丸山希今日在羽田機場的記者會上感性表示：「正是因為有這麼多人的支持，我才能飛得這麼遠。」結束短暫的歸國行程後，她將立即飛往歐洲繼續參與3月下旬結束的世界盃賽程。野澤溫泉村表示，預計在 4 月春暖花開、丸山希正式返鄉後，將為她舉行隆重的凱旋遊行與慶祝大會。