日本熊本阿蘇縣阿蘇火山，1月20日有一架載有兩名台灣旅客、一名日本飛行員的觀光直升機墜落火山口，當局搜救行動因惡劣地形陷入膠著，今（18日）消防在現場發現疑似3名失蹤者，但研判生存機率極低。

綜合日媒共同社熊本縣民電視台KKT NEWS報導，載有2名台灣遊客（41歲男性、36歲女性）、1名64歲日本飛行員的觀光直升機，1月20日墜落在阿蘇中岳第一火山口。當地消防部門今表示，「透過火口內的無人機調查等方式，已在墜毀的直升機周邊發現了 3 具疑似遺體的身影。三人生存的可能性極低。」」

消防部門表示，考量到安全因素，今後將不會派遣隊員進入火口內進行搜救，目前正研擬改用重型機具吊掛的方式將遺體與殘骸移出。

墜機事件發生後，熊本縣警方、消防及自衛隊共同投入救援作業，但由於墜機位置是火山口，幾乎是垂直的懸崖地形，地質是鬆軟火山灰砂土，無法使用繩索垂吊救援，搜救進度一直陷入膠著。

