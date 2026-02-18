總統賴清德今（18）日上午參拜台南祀典武廟，不料祀典武廟主委林培火疑似感染諾羅病毒，身體不適嘔吐，一旁賴清德也遭波及。由於諾羅病毒傳染力強，酒精也無法殺死，就連醫師出身的前民眾黨主席柯文哲也曾疑似感染諾羅病毒，因為嚴重腹瀉而停工一天。
2020年3月1日，當時擔任台北市長的柯文哲突然取消市政行程，柯文哲在臉書上表示，自己疑似感染諾羅病毒身體不適，出現腹瀉狀況，但強調不影響上班。柯文哲還說，他注意到很多網路上猜測病情的發言，甚至有中國網軍謠傳他染新冠肺炎，對此，他開玩笑表示，「活著就是最大報復」。
聽聞柯文哲生病，當時的台北市議員王世堅特地送上花籃、腸胃藥，盼柯文哲保重身體，但也勸告「身體不適不要藉病刷存在感」。民進黨北市議員簡舒培當時則在臉書表示，「我兒子上次得諾羅拉肚子，拉到屁股都受傷，超可憐的。」
藝人楊小黎2025年3月間，因處理家人帶有排泄物的衣物，導致一家三口感染諾羅病毒。除了嚴重嘔吐、腹瀉外，她還在就醫時疑似又感染支氣管炎，停工休養長達半個月。
潛伏期長達50小時 諾羅傳染力驚人
根據衛福部疾病管制署「諾羅病毒Q&A」資料指出，諾羅病毒以前稱為類諾瓦克病毒Norwalk-like virus（NLVs），是一群可感染人類引起腸胃道發炎的病毒，少量病毒即可致病，屬高度傳染性病毒。
諾羅病毒的傳染力非常強，可藉由排泄物或嘔吐物人傳人。有些人感染恢復後二星期內，其糞便內尚有病毒，仍然具有感染力。主要透過「糞口途徑」傳播，包括食用受污染的食物或飲水，或接觸患者嘔吐物、排泄物及其接觸過的物體表面後，再觸摸口鼻眼而感染。
此外，患者嘔吐瞬間產生的飛沫，也可能讓近距離接觸者吸入病毒，因此在廟會、市集或餐飲場所等人潮密集空間，常見群聚感染案例。
疾管署指出，諾羅病毒潛伏期一般約10至50小時，諾羅病毒感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛。一般而言，年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯。症狀通常會持續1至3天，之後就會逐漸痊癒。
感染諾羅病毒期間應注意補充水分與營養，必要時補充電解質。建議可透過少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物刺激腸道蠕動，加劇腹瀉的情況；但同時也必須注意營養的攝取，以幫助腸胃道細胞的修復。另外，須特別注意個人衛生，經常且正確地洗手，並避免接觸傳染，以防將病毒傳染給家人或朋友。
