▲酷炫PO出車禍現場畫面，引來許多網友留言關心。（圖／酷炫臉書＠莊酷炫小苦苓）

YouTuber團體「反骨男孩」團長酷炫經常在社群分享生活，適逢春節假期，他近日與家人回南部過年，親戚開著價值約800萬的瑪莎拉蒂接送，怎料途中卻發生車禍。酷炫PO出現場影片，只見瑪莎拉蒂車頭被撞毀，還好人都平安無事。酷炫過年期間與爸爸到嘉義過年，透露今年有貴賓等級的待遇，親戚開著瑪莎拉蒂接送，讓他相當興奮。怎料，回家途中卻發生擦撞事故，酷炫PO出影片，只見汽車引擎蓋被撞凹，自己和爸爸則坐在路邊等待做筆錄，他苦笑說：「遇到貴賓等級的待遇，還好人沒事，只是我爸也是蠻會苦中作樂的，只能在路邊等待。」貼文一出網友也紛紛留言關心，「被撞的真倒楣，還要浪費時間處理跟維修」、「馬上出事！」、「人沒事最重要」、「這個紅包不便宜」、「瑪莎拉蒂，眼淚滴下來」、「哇~大條了」、「granturismo修起來會哭」；對此酷炫也親自回覆：「還好人沒事。」酷炫雖發生車禍，但心情未受影響，他接連PO文分享過年行程，不僅曬出家中豐盛的年菜，他也不忘品嚐嘉義有名的雞肉飯，直呼「真的不要給我太頂！」並要大家再推薦幾間好吃的嘉義雞肉飯。