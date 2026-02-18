我是廣告 請繼續往下閱讀

▲九把刀《功夫》電影版有許多元素將原著內容作更動，劉冠廷（如圖）扮演的大反派藍金，也和小說中不同。（圖／麻吉砥加提供）

九把刀的《功夫》對多數不知小說起點的觀眾來說，確實容易誤會成是周星馳的《功夫》。畢竟星爺的《功夫》則是2004年上映時，票房口碑雙贏，然而九把刀2001年就已經在BBS連載該作品。只不過因為都用「功夫」當作品名稱，難免讓人產生幾分混淆。九把刀的《功夫》從開場引用了大量港片經典武俠片段，到六七年級生童年看過的布袋戲或是鄉土奇幻武俠劇，這些組合確實具備召喚同時代人們的閱讀紅利。光是開場幾段戲就能把相似生長背景的觀眾逗得呵呵大笑，當然，沒有對到這種彩蛋頻率的觀眾，肯定少了幾分能在上半場歡樂共鳴。上半場的嬉鬧逗趣，是觀眾從預告片能想像出來的節奏。一事無成的高中生淵仔（柯震東飾）與阿義（朱軒洋飾），吃冰遇到地痞流氓挑釁，這段欺負段落設計了非常中二的加料口水，讓觀眾看到哎哎叫。更能凸顯後來他們遇到流浪漢黃駿（戴立忍飾）後的練功動機。每個少男都曾擁有過武俠夢的幻想，我們都曾經被昔日武俠片的掌風劍氣所著迷，大家都渴望能撥亂反正行俠仗義。淵仔與阿義實踐了部分我們對正義的浪漫想像，把地方議長手下的惡霸痛打一場。但卻完全忽略黃駿師傅前面所言：「正義， 必須要有取惡人性命的覺悟。」這句話代表踩過法律紅線那條界線，你我是否有資格凌駕道德制高點？武俠小說裡的江湖世界當然不太管法律，畢竟那是現代文明後的產物。但九把刀的《功夫》不同，故事已經是現代法治體系，把反派人物標籤化地讓人聯想當代魚肉鄉民的特定某些民意代表，但真的要把暴力尺度，拉到對觀眾進行如此緊繃的壓力測試，確實非常考驗觀眾能否切換動作喜劇的頻率，到近乎感官恐怖的寒毛直豎體驗？下半場的轉折對書迷來說也是極大考驗，但小說載體到大銀幕本來就要有適度調整修改。我非常欽佩九把刀能把昔日台灣軍武的民間傳說融入故事中，添入實驗武俠元素，讓上半場的武俠瘋癲狂人黃駿，成了最可怕的極惡兇殘反派。九把刀的創作，從清新可口的《那些年，我們一起追的女孩》到暗黑尺度的《報告老師！怪怪怪怪物！》（我覺得這部作品最能呈現創作者當時的晦暗壓力），到主打愛情核心的奇幻動作《月老》重新找回市場對九把刀的商業宏圖。想不到《請問，還有哪裡需要加強？》則踩到了性別爭議，部分觀眾覺得這是低級當有趣，但不可否認，某些習以為常的低級，存在於許多人的生活風景。九把刀的《功夫》對我來說是很誠懇的一場實驗，故事不斷透過幾個問題同時也在問觀眾：「你喜歡什麼？」九把刀當然知道改編小說結局，會挑戰自己昔日最支持的書迷，以及那些中二遊走在尺度恥度邊緣的風格，可能會激化容易被冒犯的保守觀眾。這些可能的爭議，他應該都想通了一圈，保有創作標誌大過於原地踏步。他最後透過故事男主角淵仔說出：「我想要大家在一起。」，這句話貫穿了主角最後為何能悟出習武真理，也點出每一個創作者的孵化焦慮。我認為片尾最後五分鐘的對戰極度殘酷又浪漫，更完美地說明為何這部片需要耗資數億挑戰種種技術環節。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com