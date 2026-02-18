我是廣告 請繼續往下閱讀

投入雪車訓練大概兩年的林欣蓉，在義大利當地 16 日晚間在米蘭科爾蒂納冬季奧運女子單人雪車第三趟表現回穩。單趟拿到第15名，但三趟總成績以3分02秒27排在21名，僅差0.08秒就能取得前20名晉級第四趟決賽的資格。對於這微小差距她感到相當可惜，但也表示會記取每一次經驗，喊話2030年冬奧要再來挑戰。林欣蓉 16日第三趟滑出1分00秒36，在25名選手中排在第15。她表示屬於正常發揮，平常就是排在大約第10到第15名。前一天比賽出現打滑情況後，今天把裝備調回官方訓練時較熟悉的設定，「今天發揮得很好，也是從錯誤中學習。最後差這0.08秒雖然可惜，但還是很開心最後一趟比得很好。」林欣蓉也提到，多位外國教練在訓練期間都有關心她的狀況，對於她只練習雪車兩年便有此表現感到驚訝，也給予不少鼓勵，「他們看到我今天的調整與滑行，也肯定我的能力。」與2022年以雪橇選手參加冬奧相比，這次轉項到雪車，林欣蓉內心有不一樣的感受。她滑完之後，內心對身邊所有人充滿感謝。特別是家人特地飛到現場觀賽，包括80歲、行動不便的阿嬤，跟爸爸、媽媽、朋友們都在戶外低溫中等待兩、三個小時，「今天又是除夕夜，他們第一次沒有在台灣過年，滑完他們也很感動，我覺得那個感動帶給我的比其他都還要多。」她同時也很感謝運動部、中華民國雪車協會、新北市體育局、中華奧會，以及團隊跟家人朋友們的支持，她說：「當初轉項沒有人看好的時候，他們願意相信我。」儘管今天是有點差強人意的結果，但她認為最後一趟已經證明有競爭力，「下一次2030，我一定會準備好，變得更強，再去挑戰國際的舞台。」林欣蓉19、20號跟隊友林頌恩、梁宥婕（候補）還有女子雙人雪車賽事。她表示跟學妹們的配合不錯，會專注把每一趟滑好，「官方訓練其實是越滑越好，因為其實這個滑道大家失誤的滿多，那我就是希望可以從錯誤中學習，不要再失誤。」