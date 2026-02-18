我是廣告 請繼續往下閱讀

▲談到莊博元突破性的成長，羅德爾直言，莊博元具備了成功球員的三大特質：天賦、努力與渴望進步的心。（圖／桃園雲豹提供）

▲「金牌狀元」林信寬在季初也一度面臨投籃失準的掙扎。面對年輕球員的低潮，羅德爾有一套獨特的哲學：「信心來自於『努力練習』。」（圖／TPBL提供）

▲總結雲豹上半季的表現，羅德爾給予正面評價，認為球隊目前處於一個非常有利的位置，但他也提醒球員不能掉以輕心。（圖／TPBL提供）

在職業籃球殘酷的勝負戰場上，一分鐘的背後，往往是無數個無人看見的凌晨與汗水。桃園台啤永豐雲豹在本賽季上半季展現強大競爭力，除了洋將火力穩定外，本土年輕球員的崛起更是關鍵。其中，邁入職業生涯第2年的後衛莊博元打出「生涯年」的表現，讓許多球迷眼睛為之一亮。雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）近日受訪時，分享他為何願意在勝負壓力巨大的職業賽場上，給予這名二年級生這麼多機會。莊博元來到職業舞台僅僅兩個賽季，上季場均上場時間只有3分48秒，得分甚至只有0.9分，而本季至今他幾乎場場先發，繳出場均上場時間27分鐘、場均得分近6分，命中率高達4成9的亮眼成績單。談到莊博元突破性的成長，羅德爾直言，莊博元具備了成功球員的三大特質：天賦、努力與渴望進步的心，「他非常努力，每天都想變得更好。」羅德爾強調，在這個以防守為基石的球隊體系中，莊博元就是他心中理想的後衛形象，「他是一名非常優秀且充滿侵略性的防守者，他通常有能力防守對方最強的後衛。」對於雲豹的體系而言，「防守」是成功的基石。羅德爾表示，正因為莊博元在防守端能鎖死對手，他才能放心讓他先發。除了防守，莊博元本季在進攻端的進化也有目共睹，多次投進關鍵三分球以及抄截幫助球隊，教練認真說道：「他在場上的每一分鐘，都是他靠努力贏得的。」這份信任並非憑空而來。莊博元也深知要在眾星雲集的陣容中站穩腳跟，必須找到自己的價值：「教練來的時候就有講過，他很注重防守。我想說球隊有這麼多可以攻擊、得分的人，那我就從防守做起，教練可能有看到這一點，願意把我放上去。」除了莊博元的驚艷成長，「金牌狀元」林信寬在季初也一度面臨投籃失準的掙扎。面對年輕球員的低潮，羅德爾有一套獨特的哲學：「信心來自於『努力練習』。」羅德爾透露，球團在賽前與賽後都安排了大量的額外投籃訓練，這就是球員建立信心的良方。對於林信寬，羅德爾給予十足的信任：「林信寬是我們戰術計畫的重要部分，我們給他大量的機會去執行。」這種信任也轉化成林信寬重拾身手的動力。總結雲豹上半季的表現，羅德爾給予正面評價，認為球隊目前處於一個非常有利的位置，但他也提醒球員不能掉以輕心。「在這個聯盟中，每一場比賽都非常艱難，每一次勝利都意義重大。」羅德爾表示，下半季的目標將放在持續改進戰術計畫與比賽細節。他強調，球隊必須保持奮鬥的心態，確保每一場勝利都能入袋。隨著莊博元與林信寬等本土戰力的成熟，台啤永豐雲豹無疑已成為本季總冠軍的最有力競爭者之一。