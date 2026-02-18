我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣最強觀光工廠是誰？一票人點名它：有吃有拿

▲位於嘉義縣水上鄉的「白人牙膏觀光工廠」因免門票、免費咖啡與冰淇淋，以及百年古蹟「將軍府」成為網友力推春節景點。（圖／取自Google Maps）

「白人牙膏觀光工廠」被低估了！她逛一趟大改觀：超值得

▲白人牙膏觀光工廠還能免費逛清朝光緒年間古蹟「將軍府」，自江西原址拆卸運來台重組，歷史已超過130年。（圖／取自Google Maps）

白人牙膏觀光工廠免費入園！還送冰淇淋、咖啡可樂暢飲