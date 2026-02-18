春節連假到來，不少民眾安排走春行程，各地觀光工廠湧現人潮，其中位於嘉義縣水上鄉的「白人牙膏觀光工廠」因免門票、免費咖啡與冰淇淋，以及百年古蹟「將軍府」成為網友力推景點。園區提供牙膏DIY、專人導覽與飲品區，全園僅戴相府需100元門票且可折抵消費。有網友曾在社群平台Threads分享，原本以為白人牙膏觀光工廠只是「騙錢型」觀光工廠，實際走訪後卻徹底改觀，不僅免門票入園，還提供免費咖啡、可樂與冰淇淋，園區內更收藏大量古蹟文物，讓她直呼去一趟真的超值得。
台灣最強觀光工廠是誰？一票人點名它：有吃有拿
一名網友曾在Threads發文詢問：「台灣有什麼讚的觀光工廠呀？真的迷戀到不行。」貼文吸引將近6千人按讚，留言區瞬間成為景點交流區。網友們熱情分享口袋名單，「我覺得台中的伊莎貝爾烘焙觀光工廠不錯，有點心試吃還有附茶可以配」、「黑橋牌香腸博物館意外地很好玩」、「台灣穀堡也不錯，可以做爆米香唷」、「宜蘭的橘之鄉，帶你體驗不同金桔食品的做法」、「我也好喜歡逛觀光工廠，如果有喝酒很推薦金車噶瑪蘭」。
在眾多推薦中，位於嘉義縣水上鄉的「白人牙膏觀光工廠」被點名最多次，「白人牙膏史上最酷，還有吃有拿」、「最喜歡白人牙膏和品皇」、「我也推白人牙膏，很獵奇的一個地方」、「白人牙膏跟彰化的雞精觀光工廠」、「我婆婆他們好愛去白人牙膏」。
「白人牙膏觀光工廠」被低估了！她逛一趟大改觀：超值得
事實上，去年春節就有網友發文分享這個寶藏景點，直呼：「我要跟白人牙膏道歉！」她透露，過去常聽父親稱讚該園區文物豐富，且免費停車、免費參觀，還能享用咖啡、可樂與冰淇淋，父親無聊時就會去那裡散步喝咖啡。
原PO一開始心想「不就觀光工廠騙錢的？」直到親自走訪後才發現園區收藏遠超想像，其中包含清朝光緒年間古蹟「將軍府」，歷史已超過130年，整體參觀體驗讓她大改觀，大讚逛一趟就非常值得。
白人牙膏觀光工廠免費入園！還送冰淇淋、咖啡可樂暢飲
白人牙膏觀光工廠主打免費入園，遊客一入園即可獲得一支冰棒或冰淇淋。園區提供專人導覽與牙膏製程影片介紹，並設置牙膏DIY機器，可將照片印在牙膏軟管上，打造專屬紀念品，同時體驗牙膏填充過程。現場另設免費飲品區供遊客休憩，也有商品展售區販售白人牙膏系列產品，被不少遊客大讚價格便宜又實惠。
除了產業體驗外，園區還可免費參觀百年古蹟「將軍府」。該建築原位於中國江西省九江市鄱陽縣，為清朝金德恒將軍府第，建於清光緒年間，歷史逾130年。白人牙膏於民國101年將其自原址拆卸、編號裝櫃運回台灣，再由當地師傅來台重新組裝，完整呈現古建築風貌，供民眾參觀並維護保存。
園方日前透過臉書公告，2026年小年夜與除夕暫停對外開放，初一開始正式營業。春節期間，白人寶寶親子館與雞次郎小食堂餐廳自初一至初六，每日上午11時05分起開放。戴相府固定假日開放，平日參觀需預約，全園僅戴相府參觀需購票，每人100元，可全額折抵消費。
📌地址：嘉義縣水上鄉十一指厝144號
📌營業時間：09:00–17:00
📌入園免費，僅戴相府需100元門票（可折抵）
📌臉書粉專：白人牙膏觀光工廠
