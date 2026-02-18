我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普將於4月訪問中國，並與中國國家主席習近平見面，川普日前稱與習近平討論對台軍售，引發議論。各界關注美國未來對台軍售案是否受影響。國民黨立委謝龍介今（18）日表示，美中目前「鬥而不破」，中國必定會對美國提出限制性要求。對於1.25兆軍購，謝龍介認為已達臨界點，一定要嚴格審查。今（18）日是大年初二，立法院長韓國瑜與立法委員謝龍介前往台南永康廣護宮參拜並發放春聯。針對1.25兆軍購特別預算案，謝龍介受訪時表示，韓國瑜已對外說過軍購特別條例新會期要優先審查，但是今年度提出史上最高1.25兆特別預算，以及過去5000多億已付款，但未到貨的武器，還有今年度9000多億的國防預算，總體國防支出已達台灣負擔的臨界點。謝龍介強調，基層鄉親不分挺藍、挺綠都認為「一定要買，但要嚴格審查」，朝野應凝聚共識買到最好價格與最優良武器，而非執政黨一味施壓在野黨通過。針對川普稱與習近平討論對台軍，謝龍介指出，中華民國國際形勢一路艱困，急需採購優良軍備保疆衛土，但在美中台三角關係中，台灣無法主動出擊，美中目前鬥而不破，中國必定會對美國提出限制性要求，執政者應理性看待此複雜局勢，光是急也急不來。