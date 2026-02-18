我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普16日證實，正在與中國國家主席習近平談論對台軍售問題，將很快決定是否持續提供台灣更多武器。對此，旅美學者翁履中示警，若美國將對台軍售納入雙邊交易思維，恐使台灣安全從基於威脅評估的戰略決策，轉變為大國利益交換的一環，進而衝擊區域安全格局。川普16日證實，日前與習近平通話時，談及美國對台軍事事宜，「我正在和他（習近平）談論這件事。我們談得很愉快，很快就會做出決定。」他也重申與習關係很好，4月將訪問中國。翁履中17日發文表示，川普公開說「正在和習近平談對台軍售」，這句話本身就已觸及美國對台政策的敏感神經。《六項保證》清楚指出，美國未同意就對台軍售與中國進行諮商。其核心精神是避免北京對台灣防衛能力擁有任何形式的話語權。問題不在於私下是否溝通，而在於是否把軍售納入雙邊交易邏輯，「一旦軍售變成談判桌上的可調整項目，台灣的安全就從『基於威脅評估的決策』，轉變為『大國利益交換的一部分』」。翁履中直言，會有不少人認為川普是在測試北京底線，同時向國內展現自己掌握主導權。但台灣真正該擔心的，是川普可能真心相信自己可以「搞定」，相信憑藉個人談判與私人關係，就能讓北京配合做交易。在這種交易式外交思維下，對台軍售不是區域安全考量，而是單純交易工具。翁履中補充說，對多數美國選民而言，台灣並不是熟悉的議題。選民直接感受到的是物價、就業、關稅與投資，而不是某一批軍售項目的型號與交付時間。如果一場對中協議能被包裝成「創造就業、擴大出口、壓低通膨」，即便背後伴隨軍售延宕或內容調整，政治成本可能很低。讓出台灣利益，對一般美國選民來說甚至難以辨識差異，更不會立即覺得美國利益有損失。不過，翁履中指出，但美國不是沒有風險。一旦北京判斷，美方最高領導人願意把軍售放進談判桌，那麼未來在峰會或重大談判前，中方反而更有誘因升高對台軍事壓力、提高外交抗議，藉此抬高「成交價格」。這會形成「施壓—讓步—再施壓」的循環，長期削弱嚇阻效果。嚇阻之所以有效，在於對手相信某些政策不可交易；一旦被視為可議價，威懾力自然遞減。翁履中分析，美國對台軍售傳達到北京的威嚇力，在於「美國可能會來」，台灣國防預算不斷提高、軍購越來越多，社會之所以願意接受高昂代價，說穿了很大一部分是因為相信「花錢花多一點，美國就不好意思不協助台灣」。但川普的風格恐怕會讓台灣擔心，買再多武器可能比不過川普與習近平的一筆交易。如果川普為了換取對美國「看得見」的利益，願意配合中國的要求來調整軍售節奏；一邊批准武器，卻同時公開明確表示不願意與北京對抗的態度，請問台灣納稅人該如何反應？台灣花大錢買到的是裝備，但背後其實不少人是想要買到心理安慰。換句話說，真正關鍵的不是武器，而是「美國是否出手」，因此，武器採購再漂亮，美中，台美，兩岸，多方的政治風險如果不解決，安全就沒有真正落地的一天。