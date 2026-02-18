我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣半導體產業暢旺，受惠半導體出口熱絡，韓國媒體報導，韓國2025年對美國出口競爭力相較主要競爭對手轉弱。對美出口排名原本落後韓國的台灣於2025年超越韓國，以1767億美元躍居第四。綜合「朝鮮日報」旗下媒體Chosun Biz和韓聯社報導，美國商務部進出口統計資料分析，去年1至11月，美國自韓國進口商品總額為1134億美元，較前一年同期下降5.9%。在這段期間，韓國佔美國進口總額的3.6%，前十大進口來源國中排名第九，較前一年下滑兩名，這也是韓國國際貿易協會自1988年開始統計相關數據以來的最低佔比。2025年1至11月，美國進口來源國以墨西哥居首，金額達4925億美元（佔比15.7%），第二為加拿大3512億美元（佔比11.2%），與第三名中國2873億美元（佔比9.2%）。而受惠半導體出口熱絡，2025年台灣以1767億美元（佔比5.6%）躍升至第四名，較前一年上升四名。其後依序為越南（1753億美元）、德國（1408億美元）、日本（1338億美元）與愛爾蘭（1297億美元）。韓國排名下滑，主要原因在於汽車與鋼鐵等主要出口項目被課以高額關稅。汽車出口佔比高的日本，排名也從第五滑落至第七。據了解，韓國在2024年、即川普政府上任前夕，曾排名第七，佔比為4%。韓國產業通商資源部長金正官（Kim Jung-Kwan）在1月1日發布的進出口動向資料中表示，韓國政府在持續與美方協商之際，將以國家利益為優先，並透過多元化產品、拓展市場與強化多元主體，建立能因應外部變化的貿易結構。